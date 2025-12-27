Co za występ Polki! Najlepszy wynik w karierze

Gąsienica-Daniel na półmetku była 12., ale miała trzeci czas drugiego przejazdu, zdominowanego dość niespodziewanie przez Ninę Astner. Austriaczka po pierwszej próbie była 30., ale awansowała na najwyższą w karierze 12. lokatę.

Polka po raz pierwszy od prawie trzech lat znalazła się w czołowej dziesiątce elitarnego cyklu. Ostatnio udało jej się to w marcu 2023 roku w Andorze, gdzie była ósma. Rekordowe dotychczas wyniki osiągała w latach 2021-2022, kiedy czterokrotnie zajęła szóstą pozycję.

- Jestem bardzo szczęśliwa. Pracuję bardzo ciężko, żeby znaleźć się w takim miejscu. Szczerze mówiąc, czuję ulgę, bo ten wynik pokazuje, że jestem na właściwej drodze. To była trudna trasa, bardzo wyboista, ale trzeba było atakować od początku do końca - powiedziała na antenie Eurosportu.

Scheib uzyskała 0,14 s przewagi nad Szwajcarką Camille Rast oraz 0,40 s nad mistrzynią olimpijską z Pekinu w tej konkurencji Szwedką Sarą Hector, która prowadziła po pierwszym przejeździe. Gąsienica-Daniel straciła do zwyciężczyni 1,36 s.

Czwarta była Kanadyjka Valerie Grenier (0,77 s), a dopiero na szóstej pozycji uplasowała się zwyciężczyni 105 zawodów PŚ, liderka klasyfikacji generalnej Amerykanka Mikaela Shiffrin, która była o 0,09 s wolniejsza od Polki.

Gąsienica-Daniel zgromadziła 110 punktów w tym sezonie, co daje jej 29. miejsce w klasyfikacji generalnej. Biorąc pod uwagę tylko slalom gigant, Polka ma 108 pkt i jest 11. W całym cyklu prowadzi Shiffrin - 598 pkt, a w tej konkurencji Scheib - 380 pkt. Dotychczasowa liderka giganta Nowozelandka Alice Robinson miała niegroźny upadek w pierwszym przejeździe i nie ukończyła zawodów.

Na niedzielę w Semmering planowany jest slalom. Następny gigant zaplanowano na 3 stycznia w słoweńskiej Kranjskiej Gorze. Później rywalizacja w tej konkurencji odbędzie się jeszcze dwukrotnie przed startem igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo (6-22 lutego): 20 stycznia we włoskim Plan de Corones (Kronplatz) oraz cztery dni później w czeskim Szpindlerowym Młynie.

PI, PAP