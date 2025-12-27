Świąteczna porażka liderów tabeli. Jak wyglądały pozostałe wyniki?

W hali Delta Center w Salt Lake City w obecności 18 186 widzów goście w końcówce trzeciej kwarty przegrywali już różnicą 15 punktów 89:104, ale na 18,1 s przed końcem czwartej zdołali doprowadzić do remisu 129:129.

Decydujące o zwycięstwie punkty dla miejscowych, którzy przerwali serię czterech porażek, zdobył Keyonte George na 2,1 s przed upływem regulaminowego czasu gry.

Był on z 31 punktami najlepszym strzelcem „Jazzmanów”, a miał także siedem zbiórek i osiem asyst. Fin Lauri Markkanen dodał 30 punktów, a rezerwowy Brice Sensabaugh - 20.

W zespole gości, którzy przegrali drugi raz w ostatnich dziewięciu występach, Cade Cunningham skończył spotkanie z dorobkiem 29 pkt i 17 asyst, a Tobias Harris dołożył 16 „oczek”.

Przegrali liderzy konferencji, natomiast zwycięstwo odniósł ostatni zespół w tabeli Wschodu Washington Wizards, który we własnej hali pokonał Toronto Raptors 138:117.

Do zwycięstwa, po dwóch porażkach z rzędu, koszykarzy ze stolicy poprowadził Kyshawn George, zdobywca 23 pkt. Wspierali go CJ McCollum i Francuz Bilal Coulibaly - po 21. Najlepszymi strzelcami w jedynej w lidze drużynie z Kanady byli Brandon Ingram - 29, Immanuel Quickley - 25 i wchodzący z ławki Ja'Kobe Walter - 15.

Dzięki tej wygranej Wizards, mający bilans 6-23, opuścili ostatnie miejsce w Konferencji Wschodniej i w całej lidze, spychając na nie Indiana Pacers (6-25), którzy w piątek przegrali u siebie z Boston Celtics 122:140.

W tabeli tej połówki rozgrywek prowadzą Pistons (24-7), przed New York Knicks (21-9) i Celtics (19-11).

Na Zachodzie liderem jest broniący tytułu zespół Oklahoma City Thunder (26-5), przed San Antonio Spurs (23-7) Jeremy'ego Sochana i Denver Nuggets (22-8). Kolejny mecz drużyna reprezentanta Polski rozegra w sobotę u siebie z Utah Jazz (11-19, 12. miejsce).

PI, PAP