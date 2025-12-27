Wszyscy uprawiają ten sport! Igrzyska wracają do mekki

Urodzona w tej miejscowości 26-letnia Constantini, która przed blisko czterema laty triumfowała w Pekinie w rywalizacji par mieszanych wspólnie z Amosem Mosanerem, jest pierwszą w historii Włoch złotą medalistką olimpijską w curlingu.

- Możliwość rywalizacji u siebie, w Cortinie... to będzie prawdziwa wisienka na torcie - cieszyła się kilka tygodni przed początkiem rywalizacji.

Praktycznie każdy mieszkaniec tej miejscowości jest w jakiś sposób - pośrednio lub bezpośrednio - związany z curlingiem. Nawet burmistrz Gianluca Lorenzi jest tego dobrym przykładem, bo w przeszłości był członkiem kadry narodowej.

- W każdym dniu zawodów olimpijskich będzie czekać na mnie specjalne miejsce na trybunach - pochwalił się i zasugerował, że w miarę możliwości zamierza z niego korzystać, nawet kosztem powitania odwiedzających Cortinę osobistości w czasie igrzysk.

Symboliczny jest także wybór hali, w której curlerzy walczyć będą o medale. Będzie to ten sam budynek, w którym odbyły się ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk 1956 roku. Tam też nakręcono jedną ze scen produkcji „Tylko dla twoich oczu” z serii filmów o Jamesie Bondzie.

Włoskie media przewidują, że Constantini i Mosaner będą chorążymi reprezentacji gospodarzy na ceremonii otwarcia w Cortinie d’Ampezzo. Najważniejsze widowisko odbędzie się jednak na słynnym stadionie San Siro w Mediolanie.

- To byłby ogromny zaszczyt - zapewniła Consantini, ale dodała, że jej zdaniem jest wielu sportowców, którzy mają dłuższe kariery i znacznie większe zasługi niż ona.

Na co dzień 26-latka pracuje w sklepie z artykułami firmy North Face, ale łączyła to zajęcie z walką o kwalifikację olimpijską. Wewnętrzną walkę, bo gospodarze automatycznie otrzymali prawo startu we wszystkich konkurencjach.

Do przyszłorocznych igrzysk w curlingu nie zdołali awansować reprezentanci Polski.

Ceremonię otwarcia imprezy zaplanowano na 6 lutego, ale pierwsze mecze w curlingu odbędą się już dwa dni wcześniej.

PI, PAP