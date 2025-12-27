Oskar Pietuszewski, nastolatek za 10 milionów euro. Lub więcej?

Dziennik sportowy z Portugalii, „A Bola” w wydaniu z 26 grudnia komentuje możliwe transfery FC Porto na całej stronie, zamieszczając fotografię prezydenta klubu Andre Villasa-Boasa i trenera Francesco Fariolego. Obaj właśnie ustalili priorytety na zimowe okno transferowe.

Już wiadomo, że wobec kontuzji Nehuena Pereza, przychodzi 41-letni Thiago Silva. Paulo Pinto pisze dalej: „Kandydatem na skrzydło FC Porto jest Oscar Pietuszewski, 17-letni geniusz, który wykazuje nadzwyczajną dojrzałość w barwach Jagiellonii Białystok, pokazując się w meczach Ligi Konferencji”. Dziennikarz podkreśla, że Jagiellonia Białystok chce 10-11 milionów euro. Jednak „Smoki” aż tyle nie chcą wydać, ponieważ „w tym sezonie już zainwestowały ponad 100 milionów euro”.

Czy 10 milionów euro to dużo za wielce utalentowanego skrzydłowego? Jaka jest „Prawda Zibiego”, Zbigniewa Bońka o takiej kwocie za 17-latka?

"Zibi" mówi: "Nie czekałbym. 10 milionów plus bonusy - plus jakiś procent z ewentualnej sprzedaży - to dobra propozycja. Młodzi zawodnicy to dopiero szansa na dobrego zawodnika. My patrzymy na Pietuszewskiego przede wszystkim w fazie ofensywnej - zachwycamy się, jak minie 2-3 rywali. Na Zachodzie musisz pracować tyleż w ofensywie, jak i w defensywie - musisz pracować na innej intensywności. Ja bym go sprzedał, co zrobi Jagiellonia, to inna rzecz".

Dodał: "Pewnie FC Porto myśli sobie, że jak dziś wyłożą za Pietuszewskiego 10 milionów euro, to za 3 lata zarobią na nim 40 milionów - to normalne”. Boniek zaznacza: „Polski piłkarz z Ekstraklasy nie może pójść za kwotę 30 czy 40 milionów euro. Musi pójść gdzieś tam i stamtąd do góry, już za inne pieniądze. My nie mamy takiego FC Porto, który tak promuje piłkarzy. Na razie nasze kluby grają w Lidze Konferencji. Jak zaczniemy występować w Lidze Mistrzów, to pewnie cena na naszych graczy wzrośnie, choć i dziś można znaleźć wariata z Anglii, który za takiego Pietruszewskiego może wyłożyć 20 czy 25 milionów euro”.

Na pewno zdolni nastolatkowie to poszukiwany „towar na rynku”. Wśród 5 najwyżej wycenionych piłkarzy naszej Ekstraklasy - przez transfermarkt.de - jest aż trzech młodych graczy: Pietuszewski - z najwyższą wyceną, 12 milionów euro, a także Adrian Przyborek (Pogoń), 7 milionów oraz Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), 5 milionów. Między tymi nastolatkami jest dwóch zagranicznych napastników, ale też stosunkowo młodych - 25-letni Norweg Jonatan Braut Brunes (Raków), szacowany na 6 milionów euro oraz 24-letni Słowak, Tomas Bobcek (Lechią Gdańsk), wyceniony na 5 milionów.