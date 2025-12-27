Trwa piękna przygoda Ratajskiego z mistrzostwami świata w darcie. W poprzedniej rundzie Polak po dramatycznym meczu pokonał Wesleya Plaisiera, triumfując 4:3. Wcześniej Holender sprawił ogromną sensację i wyeliminował słynnego Gerwyna Price'a, ogrywając 3:0 walijskiego mistrza świata z 2021 roku.

Kolejnym rywalem Ratajskiego będzie Luke Woodhouse. Anglik w poprzedniej rundzie pewnie pokonał swojego rodaka Andrew Gildinga, ogrywając go 4:1.

Ratajski - Woodhouse. Kiedy mecz? O której godzinie dart?

Kiedy mecz Ratajski - Woodhouse? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie rozegrany kolejny mecz Ratajskiego na MŚ. Gdy tylko organizatorzy to ogłoszą, poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport