Karol Świderski w Widzewie? Po tych słowach nie ma już żadnych wątpliwości

Piłka nożna

Widzew Łódź szuka napastnika, a w ostatnim czasie mówiło się o potencjalnym transferze Karola Świderskiego do łódzkiego klubu. Tomasz Włodarczyk w programie "Pogadajmy o piłce" wykluczył jednak powrót Świderskiego do naszego kraju. - On nie chce wracać do Polski - powiedział Włodarczyk.

Trzech piłkarzy reprezentacji Polski w białych strojach, dwaj z nich klaszczą.
fot. CyfraSport
Karol Świderski może zmienić klub zimą, ale na pewno nie wróci do Polski

Świderski jest wychowankiem Rawii Rawicz, a jego ostatnim polskim klubem była Jagiellonia Białystok. Na początku 2019 roku napastnik zamienił jednak chłodne Podlasie na gorącą Grecję i trafił do PAOK Saloniki. Później grał jeszcze w MLS, Serie A, a rok temu wrócił do Grecji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rekord transferowy Ekstraklasy! Zapłacili za piłkarza ponad pięć milionów euro

 

Początkowo jego sytuacja w Panathinaikosie wyglądała dobrze. Polak strzelał regularnie gole i zbierał dobre recenzje. Odkąd nowym trenerem klubu z Aten został jednak Rafael Benitez, pozycja Świderskiego została zachwiana. W sześciu grudniowych meczach Panathinaikosu tylko 2 razy zagrał w wyjściowym składzie, a dwukrotnie w ogóle nie wszedł na boisko.

 

W związku z tym reprezentant Polski jest otwarty na przenosiny do nowego klubu już zimą. Na pewno nie chce jednak wracać do Polski, o czym poinformował Włodarczyk. - Faktycznie może zmienić zimą Panathinaikos na inny klub, natomiast nie będzie to opcja polska, nawet jeżeli Widzew zaproponuje poważne pieniądze - powiedział dziennikarz portalu meczyki.pl.

 

Wygląda więc na to, że Widzew nie skusi Świderskiego wysokimi zarobkami. Być może finansowe argumenty zadziałają na innego napastnika znanego na polskiej ziemi. Mowa o Afimico Pululu, który w zimowym okienku może odejść z Jagiellonii Białystok. O potencjalnym transferze Pululu pisaliśmy TUTAJ.

 

Klub z Łodzi zbroi się na drugą część sezonu Ekstraklasy. Jeszcze przed zakończeniem 2025 roku ogłoszono, że do Widzewa trafią Christopher Cheng, Lukas Lerager oraz Osman Bukari. Za tego ostatniego łodzianie mieli zapłacić Austin FC 5,5 mln euro. Do tego głośno mówi się o kolejnych nazwiskach, które mają trafić do Widzewa.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAKAROL ŚWIDERSKIPIŁKA NOŻNAWIDZEW ŁÓDŹ
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polsat Futbol Cast. Jaka przyszłość czeka polską piłkę?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 