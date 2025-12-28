Karol Świderski w Widzewie? Po tych słowach nie ma już żadnych wątpliwości

Świderski jest wychowankiem Rawii Rawicz, a jego ostatnim polskim klubem była Jagiellonia Białystok. Na początku 2019 roku napastnik zamienił jednak chłodne Podlasie na gorącą Grecję i trafił do PAOK Saloniki. Później grał jeszcze w MLS, Serie A, a rok temu wrócił do Grecji.

Początkowo jego sytuacja w Panathinaikosie wyglądała dobrze. Polak strzelał regularnie gole i zbierał dobre recenzje. Odkąd nowym trenerem klubu z Aten został jednak Rafael Benitez, pozycja Świderskiego została zachwiana. W sześciu grudniowych meczach Panathinaikosu tylko 2 razy zagrał w wyjściowym składzie, a dwukrotnie w ogóle nie wszedł na boisko.

W związku z tym reprezentant Polski jest otwarty na przenosiny do nowego klubu już zimą. Na pewno nie chce jednak wracać do Polski, o czym poinformował Włodarczyk. - Faktycznie może zmienić zimą Panathinaikos na inny klub, natomiast nie będzie to opcja polska, nawet jeżeli Widzew zaproponuje poważne pieniądze - powiedział dziennikarz portalu meczyki.pl.

Wygląda więc na to, że Widzew nie skusi Świderskiego wysokimi zarobkami. Być może finansowe argumenty zadziałają na innego napastnika znanego na polskiej ziemi. Mowa o Afimico Pululu, który w zimowym okienku może odejść z Jagiellonii Białystok. O potencjalnym transferze Pululu pisaliśmy TUTAJ.

Klub z Łodzi zbroi się na drugą część sezonu Ekstraklasy. Jeszcze przed zakończeniem 2025 roku ogłoszono, że do Widzewa trafią Christopher Cheng, Lukas Lerager oraz Osman Bukari. Za tego ostatniego łodzianie mieli zapłacić Austin FC 5,5 mln euro. Do tego głośno mówi się o kolejnych nazwiskach, które mają trafić do Widzewa.

