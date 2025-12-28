Dwunastą kolejkę siatkarskiej Tauron Ligi zainauguruje starcie liderek, KS DevelopResu Rzeszów, z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Rzeszowianki notują znakomitą serię - ostatnią porażkę w rozgrywkach ligowych zanotowały w październiku (2:3 z PGE Budowlanymi Łódź) i było to ich jedyne potknięcie w obecnym sezonie. Zespół z Podkarpacia jest liderem tabeli z czteropunktową przewagą nad, wcześniej wspominanymi, wiceliderkami z Łodzi.

Klub z Bielska-Białej plasuje się na piątej lokacie w tabeli Tauron Ligi. W minionej serii gier bielszczanki uległy PGE Budowlanym 0:3, co przerwało ich passę czterech ligowych spotkań bez przegranej. Szybko jednak zrehabilitowały się w Tauron Pucharze Polski - we wtorek pokonały MOYA Radomkę Radom 3:0 i zapewniły sobie awans do ćwierćfinału rozgrywek.

Poprzednie starcie obu ekip, rozegrane w ramach pierwszej kolejki bieżącego sezonu, zakończyła się zwycięstwem rzeszowianek 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu KS DevelopRes Rzeszów - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

ŁO, Polsat Sport