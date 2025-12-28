Zaczynamy Turniej Czterech Skoczni! Początek zawodów już w niedzielę

Do zaplanowanych na godz. 16.30 kwalifikacji konkursu w Oberstdorfie (odbędzie się następnego dnia) przystąpi 65 zawodników.

Wśród nich piątka Polaków - oprócz debiutanta Tomasiaka również Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Piotr Żyła i Maciej Kot. Zabrakło w kadrze miejsca dla Dawida Kubackiego, triumfatora z sezonu 2019/20.

ZOBACZ TAKŻE: Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy i o której są konkursy? Terminarz

Dla 38-letniego Stocha, trzykrotnego zwycięzcy TCS, to będzie ostatni występ w tej imprezie. Po sezonie kończy bogatą karierę.

Tytułu broni Tschofenig, lecz tym razem nie jest wymieniany w gronie faworytów. Zdecydowanie najlepszą formę w ostatnich tygodniach prezentują lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Słoweniec Domen Prevc oraz wicelider Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Z biało-czerwonych najwyżej w PŚ plasuje się Tomasiak - na 13. miejscu.

Od lat TCS jest rozgrywany w specyficznej formule - w postaci systemu KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii punktowanej. Do finałowej awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu "szczęśliwych przegranych", czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych.

Kolejne przystanki prestiżowego turnieju to niemiecki Garmisch-Partenkirchen oraz Innsbruck i Bischofshofen w Austrii. Impreza tradycyjnie zakończy się 6 stycznia.

PAP