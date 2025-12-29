Dramat legendy UFC! Życie uratował mu człowiek, z którym walczył w przeszłości

60-latek od dłuższego czasu zmagał się z pogarszającym się samopoczuciem. Jak sam przyznał w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, w ostatnich miesiącach jego kondycja drastycznie podupadła. Głównym problemem stały się poważne trudności z oddychaniem oraz arytmia serca - dolegliwość, z którą walczył już niemal dekadę temu.

Mimo że Frye opadł z sił do tego stopnia, że nie był w stanie opuścić domu, wrodzony upór nie pozwalał mu okazać słabości. Przez wiele tygodni ignorował niepokojące objawy i odmawiał konsultacji lekarskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Polak zrujnował święto legendy. Niewiarygodne, co zrobił

Sytuację uratował Goodridge, z którym Amerykanin w przeszłości trzykrotnie krzyżował rękawice (Frye dwukrotnie triumfował w UFC, a raz musiał uznać wyższość rywala w organizacji Pride). Kanadyjczyk obecnie jest bliskim przyjacielem 60-latka i widząc jego fatalną formę zaalarmował córkę "The Predatora". To właśnie ona natychmiast zainterweniowała i wymusiła na ojcu udanie się do placówki medycznej.

Obecnie członek Galerii Sław UFC został już wypisany ze szpitala i przebywa w domu.