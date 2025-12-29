Polskie medale w 2025 roku. Świetne występy Biało-Czerwonych
Bogaty w sukcesy międzynarodowe dla reprezentantów Polski był rok 2025. Agata Kaczmarska wywalczyła na ringu w Liverpoolu tytuł Mistrzyni Świata (kat. +80 kg), powtarzając wspaniałe osiągnięcia Karoliny Michalczuk (2008) i Henryka Średnickiego (1978). Wicemistrzyniami Świata w Anglii zostały Julia Szeremeta (57 kg) i Aneta Rygielska (60 kg).
Zanim polskie pięściarki znakomicie zaprezentowały się w Mistrzostwach Świata, Biało-Czerwoni z powodzeniem startowali w Pucharach Świata w Brazylii, Warszawie (Memoriał Feliksa Stamma) i Kazachstanie; finałowe zawody odbyły się w Indiach - już po MŚ: w Delhi po złoto sięgnęła Agata Kaczmarska, ale w wadze do 80 kg, po srebro Michał Jarliński 75 kg, zaś po brąz Wiktoria Rogalińska (54 kg), Aneta Rygielska (60 kg) i Adam Tutak (90 kg).
W Młodzieżowych Mistrzostwach Europy U-23 w Budapeszcie na najwyższym stopniu podium stanęły aż cztery Polki: Natalia Kuczewska 51 kg, Julia Szeremeta 57 kg - drugi raz w karierze, Barbara Marcinkowska 70 kg i Emilia Koterska 80 kg. Brązowe krążki zdobyli: Marta Prill 48 kg, Nikola Prymaczeno 54 kg, Julia Oleś +80 kg i Mateusz Urban 75 kg.
Fabian Urbański (80 kg) do tytułu Mistrza Świata kadetów dołożył Mistrzostwo Europy juniorów; przed nim w kontynentalnych zawodach juniorskich zwyciężyli Krzysztof Pierwieniecki w 1972 roku i Andrzej Gołota w 1986 roku.
W czeskiej Ostrawie, poza Fabianem Urbańskim, w finałach boksowali Zuzanna Gołębiewska 54 kg i Kajetan Bajzert 85 kg - oboje srebro. Brązowe krążki wywalczyli: Nadia Formela (51 kg), Oliwia Wasiakowska (57 kg), Milena Ataman (80 kg) i Oliwia Rutkowska (+80 kg) oraz Krzysztof Zakrzewski (+90 kg).
W ME kadetów niemieckim Kienbaum ME na trzecim stopniu podium mieliśmy pięcioro Polaków: Nataszę Kosiec 52 kg, Oliwię Małyszek 66 kg, Oliwię Sobańską 80 kg, Igora Undziakiewicza 60 kg, Oskara Muszakowskiego 70 kg.
W czarnogórskiej Budvie Mistrzami Starego Kontynentu w grupie młodzików zostali: Marcel Durys 90 kg, Maja Hoffmann 80 kg, Amelia Stępień +80 kg, a srebrnym medalistą Ksawery Urbański 50 kg, brat Fabiana. Z brązem do Polski wrócili: Nicola Kuran 44 kg, Amelia Joachimska 46 kg, Lena Kwatera 50 kg, Nadia Mucha 66 kg, Agnieszka Paprocka 70 kg.
Medale reprezentantów Polski w 2025 roku:
Mistrzostwa Świata, seniorzy
złoto - Agata Kaczmarska +80 kg
srebro - Julia Szeremeta 57 kg, Aneta Rygielska 60 kg
Mistrzostwa Europy, młodzieżowcy
złoto - Natalia Kuczewska 51 kg, Julia Szeremeta 57 kg, Barbara Marcinkowska 70 kg, Emilia Koterska 80 kg
brąz - Marta Prill 48 kg, Nikola Prymaczeno 54 kg, Julia Oleś +80 kg, Mateusz Urban 75 kg
Mistrzostwa Europy, juniorzy
złoto - Fabian Urbański 80 kg
srebro - Zuzanna Gołębiewska 54 kg, Kajetan Bajzert 85 kg
brąz - Nadia Formela 51 kg, Oliwia Wasiakowska 57 kg, Milena Ataman 80 kg, Oliwia Rutkowska +80 kg, Krzysztof Zakrzewski +90 kg
Mistrzostwa Europy, kadeci
brąz - Natasza Kosiec 52 kg, Oliwia Małyszek 66 kg, Oliwia Sobańska 80 kg, Igor Undziakiewicz 60 kg, Oskar Muszakowski 70 kg
Mistrzostwa Europy, młodzicy
złoto - Marcel Durys 90 kg, Maja Hoffmann 80 kg, Amelia Stępień +80 kg
srebro - Ksawery Urbański 50 kg
brąz - Nicola Kuran 44 kg, Amelia Joachimska 46 kg, Lena Kwatera 50 kg, Nadia Mucha 66 kg, Agnieszka Paprocka 70 kg