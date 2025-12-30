EuroCup: U-BT Cluj-Napoca - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Wrocławianie zajmują dziewiątą lokatę z bilansem 4-7, ponieważ w grudniu nie udało im się wygrać żadnego z trzech meczów. Ulegli Cedevicie w Lublanie, Neptunasowi w Kłajpedzie, a w ostatniej kolejce, przed świętami, na własnym parkiecie przegrali z hiszpańskim BAXI Manresa (90:96).





Śląsk ze zwycięstw cieszył się natomiast ostatnio w ekstraklasie, najpierw z Dzikami Warszawa (109:100), w drugim dniu świąt w prestiżowej "świętej wojnie" we Włocławku nad Anwilem 86:79.

Zajmująca czwarte miejsce w tabeli grupy A Pucharu Europy Napoka to jednak inna klasa niż rywale w kraju. Zespół z Rumunii wygrał w grudniu dwa z trzech spotkań. Pokonał w Salonikach, prowadzony przez trenera Igora Milicica, Aris 98:88 i w poprzedniej kolejce we własnej hali litewski Neptunas 118:97. Jedyną porażkę zanotował z ekipą kapitana polskiej kadry Mateusza Ponitki - Bahcesehir Stambuł (w Turcji 72:84).

Liderami rywala Śląska są amerykański rozgrywający Daron Russell (średnio 21,4 pkt i 6,4 asysty) oraz doświadczony, 33-letni australijski skrzydłowy Mitchell Creek (średnio 19,5 pkt i cztery zbiórki).

W pierwszej rundzie wrocławianie wygrali przed własną publicznością 94:93.



Relacja live i wynik na żywo meczu U-BT Cluj-Napoca - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o 18:00. Transmisja od godziny 17:55 w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.

ST, PAP