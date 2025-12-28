Dominacja w ważnym meczu! Legia Warszawa rozbita

Akcje trzypunktowe Carla Ponsara i Race'a Thompsona na początku w lepszej sytuacji ustawiały zespół ze stolicy. Szybko do remisu doprowadzili Jakub Garbacz oraz Kresimir Ljubicić, a prowadzenie gdynianom dawał Jarosław Zyskowski. Po późniejszej trójce Mike'a Okauru wynosiło ono nawet osiem punktów. Graves i Thompson znowu wyrównywali stan rywalizacji.

Ostatecznie po trójce Garbacza po 10 minutach było 28:24. Ten sam zawodnik w drugiej kwarcie powiększał przewagę gospodarzy aż do 12 punktów po kolejnych trójkach. Straty teraz starali się zmniejszać Wojciech Tomaszewski oraz Maksymilian Wilczek. Ramey wraz z Okauru kontrolowali jednak wydarzenia na parkiecie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 49:37.

Mike Okauru i Jarosław Zyskowski po przerwie utrzymywali bezpieczną przewagę zespołu trenera Mantasa Cesnauskisa. Po trójce wchodzącego z ławki Filipa Kowalczyka wzrosła ona nawet do 18 punktów. Pojedyncze odpowiedzi Shane'a Huntera czy Jayvona Gravesa nie wystarczały. Dzięki rzutom wolnym Jakuba Garbacza po 30 minutach było 74:57.

W czwartej kwarcie szybko przewaga gdynian wynosiła nawet 26 punktów po następnym zagraniu Kresimira Ljubicicia. Drużyna trenera Heiko Rannuli nie była już w stanie wrócić do tego meczu. Gospodarze ciągle grali swoje, a po kontrze wykończonej przez Zyskowskiego różnica wzrosła do 31 punktów. Ostatecznie AMW Arka wygrała 106:73.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jakub Garbacz z 22 punktami i 7 zbiórkami. Race Thompson zdobył dla gości 14 punktów i 8 zbiórek.

AMW Arka Gdynia – Legia Warszawa 106:73 (28:24, 21:13, 25:20, 32:16).

Punkty:

AMW Arka Gdynia: Jakub Garbacz 22, Jarosław Zyskowski 19, Mike Okauru 19, Kresimir Ljubicic 10, Courtney Ramey 10, Luke Barrett 9, Kamil Łączyński 6, Adam Hrycaniuk 6, Filip Kowalczyk 5, Mateusz Orłowski 0.

Legia Warszawa: Race Thompson 14, Ben Shungu 13, Carl Ponsar 11, Błażej Czapla 8, Jayvon Graves 8, Maksymilian Wilczek 7, Wojciech Tomaszewski 6, Shane Hunter 4, Andrzej Pluta 2, Ojars Silins 0, Dawid Niedziałkowski 0.

