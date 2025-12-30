Ustalili tożsamość ofiar. To oni zginęli w wypadku z udziałem Joshuy

Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej w nigeryjskim stanie Ogun. Jak wynika z doniesień lokalnej prasy oraz relacji świadków, pojazd, którym podróżował między innymi Brytyjczyk, z ogromnym impetem uderzył w stojącą ciężarówkę.

Wszystko wskazuje na to, że przyczyną utraty panowania nad pojazdem było pęknięcie opony. W sieci błyskawicznie pojawiły się nagrania, na których widać oszołomionego i rannego pięściarza, siedzącego pośród rozbitego szkła.



Choć sam Joshua miał sporo szczęścia (policja zapewnia, że odniósł jedynie niegroźne obrażenia), kraksa okazała się tragiczna w skutkach dla jego współpasażerów. Służby potwierdziły śmierć dwóch osób znajdujących się wewnątrz rozbitego auta. Złoty medalista olimpijski z Londynu został niezwłocznie przetransportowany do placówki medycznej na szczegółowe badania.



Teraz znamy już tożsamość ofiar. To członkowie sztabu szkoleniowego sportowca - Sina Ghani oraz Latif Ayodele. Obaj współpracowali z Joshuą od lat i byli jego przyjaciółmi.