Wszystko jasne! Oto najlepszy siatkarz na świecie

Lista sukcesów Michieletto w 2025 roku jest naprawdę imponująca. Z reprezentacją Italii po raz drugi w karierze sięgnął po mistrzostwo świata. Co więcej, jego kapitalna postawa na turnieju rozgrywanym na Filipinach zapewniła mu statuetkę MVP całej imprezy.

24-latek błyszczał także w Lidze Narodów, gdzie trafił do "Drużyny Marzeń" rozgrywek. Równie znakomicie spisywał się w barwach klubowych. Poprowadził on zespół Itasu Trentino do szóstego w historii klubu mistrzostwa Włoch, a do swojej kolekcji dołożył także tytuł MVP poprzedniego sezonu SuperLegi.

Warto podkreślić, że Włoch w rankingu wyprzedził m.in. Aleksandara Nikołowa, czy swojego rodaka, Simone Giannelliego. W czołowej dziesiątce mamy też polskie akcenty - bardzo wysokie czwarte miejsce zajął Jakub Kochanowski, a piąty był Wilfredo Leon.

Michieletto urodził się 5 grudnia 2001 roku w Desenzano del Garda położonego w Lombardii. Jego życie od początku toczyło się wokół siatkówki, gdyż jego ojciec Riccardo uprawiał w przeszłości ten sport, a obecnie jest menedżerem drużyny UniTrento Volley. Siostra Alessandro - Francesca także zawodowo gra w siatkówkę.



24-latek przebojem wdarł się na parkiety włoskiej ligi oraz seniorskiej reprezentacji, ale wcześniej brylował także na juniorskich boiskach. W 2020 roku wybrano go MVP mistrzostw Europy juniorów, a rok później został najlepszym zawodnikiem globalnego czempionatu juniorów. W 2021 roku zdobył także mistrzostwo Europy z kadrą seniorską, a rok później dołożył do tego tytuł mistrza świata będąc ważną postacią swojej drużyny.

