Wszystko jasne! Oto najlepszy siatkarz na świecie

Rok 2025 należał do Alessandro Michieletto, co oficjalnie potwierdził ranking Volleyball World. Eksperci uznali go za najlepszego siatkarza minionych dwunastu miesięcy. Młody Włoch ma za sobą świetny okres - poprowadził kadrę narodową do złota Mistrzostw Świata na Filipinach, a ze swoim klubem Itas Trentino świętował zdobycie mistrzostwa kraju.

Siatkarz reprezentacji Włoch w niebieskiej koszulce z logo DHL, z kciukiem uniesionym w geście aprobaty.
fot: Volleyball World
Alessandro Michieletto

Lista sukcesów Michieletto w 2025 roku jest naprawdę imponująca. Z reprezentacją Italii po raz drugi w karierze sięgnął po mistrzostwo świata. Co więcej, jego kapitalna postawa na turnieju rozgrywanym na Filipinach zapewniła mu statuetkę MVP całej imprezy.

 

24-latek błyszczał także w Lidze Narodów, gdzie trafił do "Drużyny Marzeń" rozgrywek. Równie znakomicie spisywał się w barwach klubowych. Poprowadził on zespół Itasu Trentino do szóstego w historii klubu mistrzostwa Włoch, a do swojej kolekcji dołożył także tytuł MVP poprzedniego sezonu SuperLegi.

 

Warto podkreślić, że Włoch w rankingu wyprzedził m.in. Aleksandara Nikołowa, czy swojego rodaka, Simone Giannelliego. W czołowej dziesiątce mamy też polskie akcenty - bardzo wysokie czwarte miejsce zajął Jakub Kochanowski, a piąty był Wilfredo Leon.

 

Michieletto urodził się 5 grudnia 2001 roku w Desenzano del Garda położonego w Lombardii. Jego życie od początku toczyło się wokół siatkówki, gdyż jego ojciec Riccardo uprawiał w przeszłości ten sport, a obecnie jest menedżerem drużyny UniTrento Volley. Siostra Alessandro - Francesca także zawodowo gra w siatkówkę.


24-latek przebojem wdarł się na parkiety włoskiej ligi oraz seniorskiej reprezentacji, ale wcześniej brylował także na juniorskich boiskach. W 2020 roku wybrano go MVP mistrzostw Europy juniorów, a rok później został najlepszym zawodnikiem globalnego czempionatu juniorów. W 2021 roku zdobył także mistrzostwo Europy z kadrą seniorską, a rok później dołożył do tego tytuł mistrza świata będąc ważną postacią swojej drużyny.

ŁO, Polsat Sport
