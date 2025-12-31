Jak Bartosz Kurek powitał 2026 rok? Zobacz zdjęcia

Bartosz Kurek jest już przyzwyczajony do tego, że nowy rok wita szybciej od mieszkańców Polski. Przez lata grał w drużynie Wolf Dogs Nagoya (2020–24), a po roku spędzonym w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle wrócił do Japonii, by zasilić szeregi Tokyo Great Bears.

Słynny siatkarz powitał Nowy Rok wraz ze swoją żoną Anną Kurek. Jak możemy wywnioskować ze zdjęć, zamieszczonych w mediach społecznościowych, para spędziła Sylwestra we dwoje.

Państwo Kurkowie weszli w 2026 rok w szampańskich nastrojach.

Oby zbliżające się miesiące były dla nich pełne sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i w sportowej karierze.

RM, Polsat Sport