Jak Bartosz Kurek powitał 2026 rok? Zobacz zdjęcia

Siatkówka

Bartosz Kurek gra w klubie Tokyo Great Bears. Kapitan reprezentacji Polski siatkarzy powitał więc Nowy Rok w Japonii. Anna Kurek pokazała w mediach społecznościowych zdjęcia z kameralnej imprezy.

Bartosz Kurek i Anna Kurek pozują do zdjęcia w eleganckich strojach, uśmiechając się.
fot. PAP/Leszek Szymański
Bartosz Kurek z żoną Anną Kurek.

Bartosz Kurek jest już przyzwyczajony do tego, że nowy rok wita szybciej od mieszkańców Polski. Przez lata grał w drużynie Wolf Dogs Nagoya (2020–24), a po roku spędzonym w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle wrócił do Japonii, by zasilić szeregi Tokyo Great Bears.

 

Słynny siatkarz powitał Nowy Rok wraz ze swoją żoną Anną Kurek. Jak możemy wywnioskować ze zdjęć, zamieszczonych w mediach społecznościowych, para spędziła Sylwestra we dwoje.

 

 

 

Państwo Kurkowie weszli w 2026 rok w szampańskich nastrojach.

 

 

 

Oby zbliżające się miesiące były dla nich pełne sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i w sportowej karierze.

 

 

RM, Polsat Sport
