Co nas czeka w sportowym 2026 roku? Wielkie imprezy przed nami!

Igrzyska odbędą się w dniach 6-22 lutego i będą mieć dwa główne centra - Mediolan i Cortinę d’Ampezzo. Łącznie zawody sportowe 25. edycji „białej” olimpiady będą odbywać się w czterech strefach, z których najdalsze położone są ok. 400 km od siebie.

Uczestnicy powalczą o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Jedyną nowością będzie skialpinizm, czyli połączenie wspinaczki na nartach z narciarstwem alpejskim. Pozostałe to: biathlon, bobsleje, kombinacja norweska, curling, narciarstwo w stylu wolnym, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, skoki narciarskie, narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, short track, skeleton, saneczkarstwo i snowboard.

Zimowe zmagania olimpijskie Włochy gościć będą po raz trzeci; wcześniej zorganizowały je Cortina d’Ampezzo w 1956 roku oraz Turyn 50 lat później. Z kolei w 1960 gospodarzem letnich igrzysk był Rzym.

Polscy sportowcy w historii zimowych igrzysk wywalczyli 23 medale: po siedem złotych i srebrnych oraz dziewięć brązowych. W poprzedniej edycji w Pekinie na podium stanął jedynie skoczek narciarski Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce na obiekcie normalnym.

Tym razem oczy polskich kibiców też będą zwrócone głównie na skocznię w Predazzo, gdyż ta dyscyplina pozostaje najpopularniejszą spośród zimowych. Biało-czerwoni do faworytów zaliczani raczej nie będą, ale np. dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha będzie to ostatni tak poważny akcent w sportowej karierze.

Na śniegu większe szanse na wysokie pozycje, a być może medale, mają snowboardziści, z Aleksandrą Król-Walas i Oskarem Kwiatkowskim na czele. Natomiast największe nadzieje na podium można wiązać z rywalizacją na lodzie i pokładać w panczenistach Damianie Żurku oraz Vladimirze Semirunnim oraz mieszanej sztafecie w short tracku.

Dodatkowym smaczkiem igrzysk będzie powrót zawodników z NHL do olimpijskiej rywalizacji hokeistów. Z różnych powodów zabrakło ich w 2018 roku w Pjonczangu i cztery lata temu w Pekinie.

Zanim przedstawiciele dyscyplin zimowych zjadą do Włoch na najważniejszą imprezę czterolecia, panczenistów już w dniach 9-11 stycznia czekają mistrzostwa Europy w Tomaszowie Mazowieckim, a skoczków w ten sam weekend konkursy Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Natomiast po igrzyskach w dniach 5-8 marca panczeniści powalczą w mekce tej dyscypliny - holenderskim Heerenveen - w mistrzostwach świata w wielobojach i sprincie. Z kolei specjaliści od ścigania się na krótkim torze w zawodach tej rangi wystąpią w kanadyjskim Montrealu od 13 do 15 marca.

Kibice futbolu ostrzą sobie apetyty na mundial za oceanem. Jednak dopiero 31 marca okaże się, czy wystąpią w nim polscy piłkarze. Tego bowiem dnia zaplanowano finałowe mecze barażowe w czterech europejskich ścieżkach. Drużyna trenera Jana Urbana zacznie rywalizację 26 marca od spotkania z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie i jeśli wygra, to pięć dni później zmierzy się na wyjeździe ze zwycięzcą potyczki Ukrainy ze Szwecją.

Biało-czerwoni znają już jednak potencjalnych rywali oraz terminarz i lokalizacje ewentualnych występów w turnieju finałowym.

W przypadku awansu w poniedziałek 15 czerwca o godz. 4 nad ranem czasu polskiego zagrają w meksykańskim Monterrey z Tunezją, w sobotę 20 czerwca o godz. 19 spotkają się w Houston z ekipą Holandii, która okazała się od nich lepsza w eliminacjach grupowych, a w piątek 26 czerwca o 1 w nocy czekać ich będzie konfrontacja z Japonią w Dallas.

Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 11 czerwca - 19 lipca po raz pierwszy z udziałem 48 drużyn, podzielonych w pierwszym etapie na 12 czterozespołowych grup. Po dwie czołowe z każdej oraz osiem z najlepszym bilansem spośród tych, które uplasuję się na trzecich lokatach, awansuje do 1/16 finału. Do wyłonienia triumfatora potrzebne będą aż 104 mecze.

Piłkarska impreza rangi światowej w tym roku zagości również w Polsce - w dniach 5-27 września 24 kobiece zespoły powalczą o prymat wśród 20-latek.

Sympatyków piłki nożnej czeka nie tylko gorące - dosłownie i w przenośni - lato, ale i interesujący początek roku. 16 stycznia Jagiellonia Białystok i Lech Poznań poznają rywali w barażach o 1/8 finału Ligi Konferencji, a w lutym powrócą do rywalizacji pod egidą UEFA. Z kolei drugi w fazie zasadniczej tych rozgrywek Raków Częstochowa już może się szykować do marcowych spotkań 1/8 finału.

Dla fanów futbolu w krajowym wydaniu dwie najważniejsze daty to 23 maja, kiedy odbędzie się ostatnia kolejka ekstraklasy i 2 maja, gdy tradycyjnie już na PGE Narodowym zaplanowano finał Pucharu Polski.

Kilka „szczytów formy” muszą przygotować sympatycy tenisa, którzy będą kibicować Idze Świątek, ale i wracającemu na kort po długiej przerwie Hubertowi Hurkaczowi.

Już w pierwszych dniach nowego roku ta dwójka zagra w turnieju drużyn mieszanych United Cup w Sydney. Dla kibiców będzie to rodzaj „treningu” przed nieprzespanymi nocami, które czekają ich w związku z najważniejszą imprezą pierwszej części sezonu, czyli wielkoszlemowym Australian Open. Rywalizacja w Melbourne rozpocznie się już 18 stycznia i potrwa do 1 lutego.

Wiosną najważniejsze będą prestiżowe zawody w USA - najpierw w Indian Wells w Kalifornii (4-15.03), a następnie w Miami (18-29.03).

„Królowa Paryża”, jak bywa określa Świątek, wróci na swój ulubiony kompleks im. Rolanda Garrosa na przełomie maja i czerwca. O piąty triumf, o ile dotrze do finału, powalczy 6 czerwca. Wcześniej tradycyjnie w stolicy Francji świętować będzie urodziny - 31 maja skończy 25 lat.

Tytułu najlepsza polska tenisistka będzie bronić tym razem na londyńskiej trawie w Wimbledonie. Tegoroczne zmagania zaplanowano tam w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Z kolei US Open w Nowym Jorku rozpocznie się 30 sierpnia, a zakończy 13 września.

WTA Finals z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek sezonu zaplanowano na 7-14 listopada w - już po raz trzeci - w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Turniej masters mężczyzn gościć będzie ponownie Turyn (15-22 listopada).

Polscy siatkarze w 2026 roku bronić będą mistrzostwa Europy, które wywalczyli w 2023 roku. Turniej, którego współgospodarzami będą Włochy, Bułgaria, Finlandia i Rumunia, rozpocznie się 9 września, a zakończy 26 września. Drużyna trenera Nikoli Grbicia w pierwszej rundzie grać będzie w Sofii.

Wcześniej, gdyż na przełomie sierpnia i września (21.08-6.09), o prymat na Starym Kontynencie powalczą siatkarki. Impreza również zostanie rozegrana w czterech krajach: Czechach, Azerbejdżanie, Szwecji i Turcji, gdzie zmagania rozpoczną biało-czerwone.

Z kolei czerwiec i lipiec to rywalizacja w Lidze Narodów. Obie polskie reprezentacje - męska była najlepsza w poprzedniej edycji, a kobieca zajęła po raz trzeci z rzędu trzecią lokatę - czekają po trzy turnieje w fazie interkontynentalnej oraz ewentualnie impreza finałowa. Finały zaplanowano na, odpowiednio, 2 sierpnia i 26 lipca.

Natomiast w połowie sierpnia (12-16.08) w Starych Jabłonkach na Mazurach odbędą się mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej.

Lekkoatleci i fani tej dyscypliny muszą w 2026 roku zaznaczyć w kalendarzu na czerwono dwa przedziały.

W dniach 20-22 marca wszystkie oczy będą zwrócone na Toruń, gdzie odbędą się halowe mistrzostwa świata. To największa sportowa impreza, jaka w tym roku zagości w Polsce. Szczyt letniego sezonu to z kolei mistrzostwa Europy na stadionie, które w angielskim Birmingham zostaną przeprowadzone między 10 a 16 sierpnia.

Tydzień po ich zakończeniu po raz kolejny gwiazdy „królowej sportu” zjadą do Chorzowa, by na Stadionie Śląskim zaprezentować się mityngu Diamentowej Ligi.

Swoje święto będą mieć w Polsce też kibice koszykówki. W dniach 1-7 czerwca w Warszawie rozegrane zostaną mistrzostwa globu w odmianie 3x3, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Najlepsze reprezentacje globu o medale powalczą na świeżym powietrzu, pod Pałacem Kultury i Nauki. Niezależnie od rodzaju, nad Wisłą nigdy wcześniej nie gościł światowy czempionat w tej dyscyplinie sportu.

Kolejna znacząca impreza sportowa w Polsce w 2026 roku to kolarski Tour de Pologne, który tym razem zaplanowano w dniach 3-9 sierpnia.

Miejscem rywalizacji najlepszych kolarzy globu będzie w tym razem kanadyjski Montreal (20-27 września). Lipiec (4-26.07) tradycyjnie jest zarezerwowany na ściganie w Tour de France. Kobiety w „Wielkiej Pętli” ścigać się będą od 1 do 9 sierpnia.

Inne wielkie toury Giro d’Italia i Vuelta a Espana odbędą się, odpowiednio, w dniach 8-31 maja i 22 sierpnia-13 września.

Aż trzykrotnie zawitają do Polski uczestnicy żużlowej Grand Prix, choć po raz pierwszy nieco później niż zwykle. O punkty do klasyfikacji mistrzostw świata czołówka, w tym broniący tytułu Bartosz Zmarzlik, powalczy 20 czerwca we Wrocławiu, w Łodzi - 1 sierpnia, a ostatni turniej w Toruniu zaplanowano na 26 września.

Za to na PGE Narodowym w Warszawie 29 sierpnia zagości finał Drużynowego Pucharu Świata.

Pierwszą dużą imprezą nowego roku na Starym Kontynencie będą mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych, których w dniach 15 stycznia - 1 lutego gospodarzem będą Dania, Norwegia i Szwecja, gdzie w Kristianstad grać będzie w pierwszej rundzie reprezentacja Polski.

Jednym z większym wydarzeń pod koniec 2026 roku (3-20 grudnia) będą natomiast mistrzostwa Starego Kontynentu piłkarek ręcznych, które rozegrane zostaną w Turcji, Rumunii, Czechach, Słowacji i Polsce. Spotkania z udziałem biało-czerwonych, faza główna oraz spotkania decydujące o medalach odbędą się w katowickim Spodku.

Najważniejszymi zawodami dla pływaków będą mistrzostwa świata w Paryżu (10-16 sierpnia). Z kolei mistrzostwa globu na krótkim basenie odbędą się na początku grudnia (1-6.12) w Pekinie.

Oprócz igrzysk olimpijskich, najlepszych hokeistów czeka rywalizacja w mistrzostwach świata Elity, które w szwajcarskich miastach Zurych i Fryburg rozegrane zostaną od 15 do 31 maja. Imprezą numer jeden dla polskiej reprezentacji będzie jednak turniej dywizji 1A, który zaplanowano w Sosnowcu w dniach 2-8 maja.

Także polscy kajakarze będą mieć przyjemność wystartować przed własną publicznością w kulminacyjnym punkcie sezonu - będą nimi mistrzostwa globu, które na torze regatowym Malta w Poznaniu odbędą się w dniach 26-30 sierpnia.

Biało-czerwoni wystąpią też w mistrzostwach świata: szermierce - w Hongkongu (22-30 lipca), wioślarstwie - w Amsterdamie (24-30 sierpnia), judo - w Baku (4-11 października) czy zapasach - w Manamie w Bahrajnie (24 października - 1 listopada).

