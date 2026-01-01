Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Energa Trefl Sopot. Transmisja TV i stream online

Czas na pierwsze emocje w Orlen Basket Lidze w 2026 roku! Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski zagra z Energa Treflem Sopot. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać? Transmisja meczu Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Energa Trefl Sopot w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

Trzech koszykarzy w akcji podczas meczu, dwaj w żółtych strojach, jeden w białej koszulce.
fot. PAP/Tomasz Wojtasik
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Energa Trefl Sopot. Koszykówka - Orlen Basket Liga. Gdzie obejrzeć pierwszy mecz w 2026 roku?

Mecz Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Energa Trefl Sopot będzie pierwszym akcentem w Orlen Basket Lidze w 2026 roku. Spotkanie 14. kolejki zapowiada się interesująco. Stal zajmuje w tabeli dziesiąte miejsce, jest więc niżej notowana od trzeciego Trefla, ale nie raz pokazała, że potrafi być groźna w roli gospodarza.

 

W ostatnim meczu Stal przegrała na wyjeździe z drużyną Dziki Warszawa 61:80. Drużyna z Sopotu pokonała u siebie Czarnych Słupsk 97:61. Kto lepiej zaprezentuje się w noworocznym spotkaniu?

 

Transmisja meczu Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Energa Trefl Sopot w czwartek 1 stycznia o godzinie 17.30 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport
