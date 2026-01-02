Raul Lozano przekonał gwiazdę? Możliwy wielki powrót

Znakomity przyjmujący ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery w marcu 2025 roku, ale nie grał w niej już od 2024 roku - po tym, jak odmówił przyjazdu na pierwsze zgrupowanie "Niebiesko-Żółtych". Oficjalnym powodem miała być chęć wyleczenia kontuzji kolana, która dokuczała mu jeszcze w trakcie sezonu ligowego we Włoszech, ale portal Sport.ua podał, że as Perugii oszukał wówczas Raula Lozano, gdyż w czasie sezonu reprezentacyjnego miał negocjować krótkotrwały kontrakt z katarskim Al-Arabi. Ponadto Płotnycki miał narzekać na problemy w komunikacji między kadrowiczami a Związkiem, zaś w mediach społecznościowych nawet nie ukrywał, że nie cieszy się z tego, iż kadrę objął argentyński szkoleniowiec.

Teraz ten sam portal informuje, że możliwy jest powrót gwiazdy do reprezentacji! Wszystko dzięki Raulowi Lozano, który w ostatnim czasie spotkał się w cztery oczy z siatkarzem, by wyjaśnić z nim wszelkie zatargi z przeszłości.

- Mogę potwierdzić, że odbyliśmy dość dobrą i konstruktywną rozmowę, podczas której znaleźliśmy wspólny język. To było spotkanie, które zaplanowaliśmy wspólnie jakiś czas temu. Nie mogę w tym momencie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że wracam do kadry, ale do sezonu reprezentacyjnego mamy jeszcze sporo czasu - powiedział dziennikarzom Płotnycki.

28-letni dziś Płotnycki zadebiutował w pierwszej reprezentacji Ukrainy 24 maja 2017 roku, a rok później został kapitanem "Niebiesko-Żółtych". Z drużyną narodową zdobył dwa srebrne medale Ligi Europejskiej.