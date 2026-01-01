Co za wiadomość w Nowy Rok! Wielka gwiazda siatkówki wraca do kadry

38-letni zawodnik ogłosił rozbrat z kadrą tuż po ostatnich igrzyskach w Paryżu, podczas których poprowadził Amerykanów do brązowego medalu. Już wtedy zapowiadał jednak, że nie rezygnuje z drużyny narodowej na zawsze i kibice będą mogli spodziewać się jego powrotu.

Anderson, który opuścił między innymi ubiegłoroczne mistrzostwa świata, nie trzymał jednak kibiców długo w niepewności i w Nowy Rok ogłosił w rozmowie z oficjalną stroną FIVB, że wraca do reprezentacji już w 2026 roku, a jego celem będą najbliższe igrzyska, organizowane w 2028 roku w jego rodzimych Stanach Zjednoczonych.

- Tęsknię za drużyną i więzią, którą zbudowaliśmy przez te 10-18 lat. Niektórzy koledzy z zespołu stali się moimi najbliższymi przyjaciółmi i wspólnie doświadczyliśmy całej gamy emocji podczas różnych turniejów. Dla mnie największym zaszczytem jest móc reprezentować nasz kraj na arenach międzynarodowych. Jestem zdecydowanie u schyłku kariery, co zarówno uczy mnie pokory, jak i dodaje otuchy. Mam jednak jeszcze kilka lat, by dawać z siebie wszystko na boisku i mam nadzieję, że ten decydujący moment nadejdzie w Los Angeles. Nie jestem jednak pewny, jaka będzie moja rola, bo musimy pracować nad zbudowaniem drużyny, która da nam największe szanse na zdobycie złota - podkreślił w rozmowie z FIVB.

Matthew Anderson to jedna z największych gwiazd amerykańskiej siatkówki. Z reprezentacją USA sięgnął między innymi po dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich, a także brąz mistrzostw świata i trzy medale Ligi Światowej (złoto, srebro i brąz).