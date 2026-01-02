United Cup: Wyniki meczów

Tenis

Sezon tenisowy 2026 wystartował turniejem United Cup w Australii. Sprawdź wyniki meczów podczas United Cup.

Tenisistka w białej czapce i biało-czerwonym stroju uderza piłkę rakietą.
fot. PAP
Iga Świątek

United Cup to jedna z najważniejszych imprez podprowadzających pod arcyważny turniej już na początku sezonu - wielkoszlemowe Australian Open.

 

ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji. Terminarz

 

W zmaganiach udział bierze 18 zespołów, w tym polska drużyna narodowa, którą reprezentują Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a gotowi do gry mają być także Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński.

 

Turniej odbywa się od trzech lat, a w ostatnich dwóch Biało-Czerwoni docierali do wielkiego finału. W obu przypadkach jednak musieli uznać wyższość przeciwników - kolejno Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

 

Transmisje meczów United Cup 2026 na sportowych antenach Polsatu.

United Cup: Wyniki i skróty meczów:

02.01.2026 - piątek

 

HISZPANIA - ARGENTYNA 0:3
Jaume Munar - Sebastian Baez 0:2 (4:6, 4:6)
Jessica Bouzas Maneiro - Solana Sierra 1:2 (4:6, 5:7, 0:6)

Yvonne Cavalle-Reimers/Inigo Cervantes - Maria Lourdes/Guido Andreozzi 0:2 (6:7(6), 2:6)

 

GRECJA - JAPONIA
Maria Sakkari - Naomi Osaka 10:00
Stefanos Tsitsipas - Shintaro Mochizuki 11:30
Grecja - Japonia (mikst)

 

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP TOURTENISTURNIEJE ATP I WTAUNITED CUPUNITED CUP 2026WTAWTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Miałam poczucie, że nie gram do końca dla siebie, tylko dla innych
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 