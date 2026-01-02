United Cup: Wyniki meczów
Sezon tenisowy 2026 wystartował turniejem United Cup w Australii. Sprawdź wyniki meczów podczas United Cup.
United Cup to jedna z najważniejszych imprez podprowadzających pod arcyważny turniej już na początku sezonu - wielkoszlemowe Australian Open.
W zmaganiach udział bierze 18 zespołów, w tym polska drużyna narodowa, którą reprezentują Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a gotowi do gry mają być także Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński.
Turniej odbywa się od trzech lat, a w ostatnich dwóch Biało-Czerwoni docierali do wielkiego finału. W obu przypadkach jednak musieli uznać wyższość przeciwników - kolejno Stanów Zjednoczonych i Niemiec.
United Cup: Wyniki i skróty meczów:
02.01.2026 - piątek
HISZPANIA - ARGENTYNA 0:3
Jaume Munar - Sebastian Baez 0:2 (4:6, 4:6)
Jessica Bouzas Maneiro - Solana Sierra 1:2 (4:6, 5:7, 0:6)
Yvonne Cavalle-Reimers/Inigo Cervantes - Maria Lourdes/Guido Andreozzi 0:2 (6:7(6), 2:6)
GRECJA - JAPONIA
Maria Sakkari - Naomi Osaka 10:00
Stefanos Tsitsipas - Shintaro Mochizuki 11:30
Grecja - Japonia (mikst)
