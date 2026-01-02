United Cup: Wyniki meczów

United Cup to jedna z najważniejszych imprez podprowadzających pod arcyważny turniej już na początku sezonu - wielkoszlemowe Australian Open.

ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji. Terminarz

W zmaganiach udział bierze 18 zespołów, w tym polska drużyna narodowa, którą reprezentują Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a gotowi do gry mają być także Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński.

Turniej odbywa się od trzech lat, a w ostatnich dwóch Biało-Czerwoni docierali do wielkiego finału. W obu przypadkach jednak musieli uznać wyższość przeciwników - kolejno Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

Transmisje meczów United Cup 2026 na sportowych antenach Polsatu.

United Cup: Wyniki i skróty meczów:

02.01.2026 - piątek

HISZPANIA - ARGENTYNA 0:3

Jaume Munar - Sebastian Baez 0:2 (4:6, 4:6)

Jessica Bouzas Maneiro - Solana Sierra 1:2 (4:6, 5:7, 0:6)

Yvonne Cavalle-Reimers/Inigo Cervantes - Maria Lourdes/Guido Andreozzi 0:2 (6:7(6), 2:6)

GRECJA - JAPONIA

Maria Sakkari - Naomi Osaka 10:00

Stefanos Tsitsipas - Shintaro Mochizuki 11:30

Grecja - Japonia (mikst)