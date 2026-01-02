Okrągła rocznica. Wtedy Polak sięgnął po złoty medal

Urodzony 6 czerwca 1953 roku w Warszawie Jerzy Rybicki miał 23 lata, kiedy zwyciężał w Igrzyskach Olimpijskich w Kanadzie w 1976 roku. W kategorii do 71 kg stoczył cztery pojedynki, a w finale wygrał z reprezentującym Jugosławię 20-letnim Tadiją Kačarem. Wcześniej podopieczny trenera Michała Szczepana pokonał m.in. Wiktora Sawczenko ze Związku Radzieckiego.

Po sukcesie w Montrealu pięściarz stołecznej Gwardii wywalczył jeszcze brąz olimpijski w Moskwie w 1980 roku w kategorii 75 kg. Jerzy Rybicki stawał także na trzecim stopniu podium Mistrzostw Świata (Belgrad, 1978) i Mistrzostw Europy (Katowice, 1975 / Halle, 1977).

Jerzy Rybicki sześć razy sięgnął po tytuł Indywidualnego Mistrza Polski. Po zakończeniu kariery był trenerem reprezentacji i prezesem Polskiego Związku Bokserskiego.

Złoto Jerzego Rybickiego w IO 1976 to jednocześnie ostatni taki sukces w historii polskiego boksu. Przed nim Mistrzami Olimpijskimi zostali: Jerzy Kulej (1964, 1968), Zygmunt Chychła (1952; urodził się w 1926 roku), Kazimierz Paździor (1960), Józef Grudzień (1964), Marian Kasprzyk (1964) i Jan Szczepański (1972).

Na wspomnianych Igrzyskach w Montrealu medalistami w boksie zostali również: brązowymi - Leszek Błażyński (51 kg), Leszek Kosedowski (57 kg), Kazimierz Szczerba (63,5 kg) i Janusz Gortat (81 kg).

Na olimpijskim ringu pół wieku temu startowali również: Henryk Średnicki, Leszek Borkowski, Bogdan Gajda, Zbigniew Kicka, Ryszard Pasiewicz i Andrzej Biegalski.

