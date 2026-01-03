ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Już w 1/8 finału Tauron Pucharu Polski siatkarek dojdzie do derbów Łodzi - ŁKS Commercecon zmierzy się z PGE Budowlanymi. Obie ekipy mierzyły się ze sobą w obecnym sezonie w lidze i ekipa Budowlanych w meczu rozegranym 29 listopada wygrała 3:0.

Spotkanie ŁKS - Budowlani wyłoni siódmego uczestnika ćwierćfinałów. Zwycięzca tej konfrontacji zmierzy się w 1/4 finału z lepszym z pary SMS PZPS Szczyrk - Lotto Chemik Police.

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek z udziałem czterech najlepszych drużyn odbędzie się w dniach 7–8 lutego w Elblągu. Poprzednią edycję wygrał DevelopRes Rzeszów, pokonując w finale ŁKS Commercecon Łódź 3:0.

Relacja live i wynik na żywo z meczu ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź w sobotę 3 stycznia o godzinie 12.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport