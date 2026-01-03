Paweł Wąsek zdyskwalifikowany, znamy powód. Trener zaskoczony

Wąsek skoczył w kwalifikacjach 117 metrów, co dało mu 36. miejsce i awans do pierwszej serii niedzielnego konkursu. Niestety, chwilę później Polak został zdyskwalifikowany.

Chodzi o obecność fluoru w smarze do nart, co jest zakazane w konkursach skoków narciarskich. Do sprawy odniósł się trener Biało-Czerwonych Maciej Maciusiak.

- Jesteśmy zaskoczeni, bo takich smarów nie posiadamy od bardzo dawna. Mamy nawet zakaz kupowania. A z pomiaru wychodzi, że fluoru musiało być dużo i to nie były śladowe ilości. Najbardziej szkoda w tym Pawła Wąska. Przynieśliśmy smar do sprawdzenia, chcemy wyjaśnić sytuację i sprawdzić innych zawodników. Bo w Ga-Pa też go używaliśmy i nie było problemów - powiedział Maciej Maciusiak, cytowany przez Polski Związek Narciarski.

W niedzielnym konkursie wystąpią Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Maciej Kot oraz Dawid Kubacki. Kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl.

PAP