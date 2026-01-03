Polski skoczek zdyskwalifikowany! Dramat po kwalifikacjach TCS

Pięciu Polaków awansowało do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Najlepszym z naszych był Kacper Tomasiak, który osiągnął 119,5 m i uplasował się na 19. lokacie. Do tego wydarzenia awans wywalczył również Paweł Wąsek, który jednak nie wystąpi na austriackim obiekcie.

26-latek skoczył 117 m i zajął 36. miejsce. Tuż po kwalifikacjach zamieszczono jednak komunikat, w którym podano, że został on zdyskwalifikowany.

Powodem była obecność fluoru w smarze do nart, co jest zakazane w konkursach skoków narciarskich.

Do tego incydentu szybko odniósł się trener Maciej Maciusiak. Jego wypowiedź zacytował Polski Związek Narciarski.

"Jesteśmy zaskoczeni, bo takich smarów nie posiadamy od bardzo dawna. Mamy nawet zakaz kupowania. A z pomiaru wychodzi, że fluoru musiało być dużo i to nie były śladowe ilości. Najbardziej szkoda w tym Pawła Wąska. Przynieśliśmy smar do sprawdzenia, chcemy wyjaśnić sytuację i sprawdzić innych zawodników. Bo w Ga-Pa też go używaliśmy i nie było problemów" - przekazał.

Ostatecznie kwalifikacje zwyciężył Jan Hoerl, który osiągnął 128 m. Drugi był Stefan Kraft (127,5 m), natomiast trzeci Stephan Embacher (125 m).

Jeśli chodzi o Polaków, to poza Tomasiakiem do konkursu awansowali: Kamil Stoch (117,5 m, 27.), Maciej Kot (118 m, 32.) oraz Dawid Kubacki (115 m, 39.).

Po dyskwalifikacji Wąska doszło do drobnych zmian w parach KO. Tomasiak zmierzy się z Kotem, Stoch z Maximilianem Ortnerem, natomiast Kubacki z Rokiem Oblakiem.