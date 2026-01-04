Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova. Kiedy mecz? O której godzinie? WTA w Brisbane

Przed nami kolejne tenisowe emocje z udziałem reprezentantki Polski! Tym razem Magdalena Fręch zagra w australijskim Brisbane, gdzie jej pierwszą rywalką będzie uznana tenisistka - Marketa Vondrousova.

Polka wyjdzie z Czeszką jako ostatnia na kort numer 2. Rywalizacja będzie toczyć się już od godz. 2:00 czasu polskiego, a przed tym spotkaniem odbędą się aż cztery starcia. Można zatem przypuszczać, że Fręch i Vondrousova zagrają w poniedziałek 5 stycznia ok. godz. 8:00 czasu polskiego.



W kolejnej rundzie na lepszą starcia Fręch - Vondrousova czeka Linda Noskova, która w pierwszej fazie rozgrywek miała wolny los.

Kiedy mecz Fręch - Vondrousova? O której godzinie jest mecz Magdaleny Fręch?

Magdalena Fręch zagra z Marketą Vondrousovą jako ostatnia na korcie nr 2, gdzie rywalizacja rozpocznie się o godz. 2:00 czasu polskiego z niedzieli na poniedziałek. Można spodziewać się, że Fręch zagra w poniedziałek 5 stycznia w godzinach porannych.

PI, Polsat Sport