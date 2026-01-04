Bencic pokonała Paolini! Świetny start w meczu United Cup

Pierwszy set starcia ubiegł pod znakiem przegranych własnych serwisów. Obie zawodniczki nie mogły wykorzystać przewagi własnego podania, a tej sztuki dokonała dopiero Bencic triumfując po krótkim szóstym gemie. To zdecydowanie ułatwiło dalszy przebieg seta dla Szwajcarki, która po kolejnych wymianach wygrała premierową partię 6:4.

Znacznie ciekawszy przebieg miała druga odsłona tego spotkania, a konkretnie jej siódmy gem. Bencic miała aż dwa breakpointy w tym fragmencie meczu, ale więcej zimnej krwi okazała Paolini. Ostatecznie Włoszka natrafiła na spory opór, gdyż aż sześciokrotnie miała okazję zamknąć gema, ale ta sztuka udała się dopiero za siódmym razem. Wciąż jednak to Szwajcarka prowadziła 4:3 i miała serwis po swojej stronie. Paolini nie zdołała już wrócić do gry - Bencic pewnie doprowadziła spotkanie do końca i zdobyła cenne zwycięstwo dla swojego kraju.



Jasmine Paolini - Belinda Bencic 4:6, 3:6

PI, Polsat Sport