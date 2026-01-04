Nie żyje wybitny polski sportowiec. Był mistrzem kraju i trenerem kadry
W sobotę, 3 stycznia 2026 roku, zmarł Mirosław Zdanowicz. Był postacią niezwykle zasłużoną dla polskiej motoryzacji, a także wybitnym zawodnikiem motocrossowym. O odejściu 88-latka poinformował Gdański Auto Moto Klub.
Zdanowicz swoją przygodę ze sportem motorowym rozpoczął już w latach 50. Błyskawicznie wyrósł na jedną z najjaśniejszych postaci krajowego motocrossu, a ukoronowaniem jego talentu był tytuł mistrza Polski wywalczony w 1964 roku.
Kiedy kontuzja zmusiła go do zakończenia startów w zawodach, nie rozstał się z ukochaną dyscypliną. Odnalazł się w roli szkoleniowca - przez dwie dekady, jako trener kadry narodowej, szlifował talenty swoich następców.
Jako działacz Polskiego Związku Motorowego doprowadził do organizacji w Gdyni-Kolibkach imprez rangi mistrzostw świata i Grand Prix.
Jego zasługi dla rozwoju sportów motorowych doceniono licznymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.