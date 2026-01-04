PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - JSW Jastrzębski Węgiel. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Przed nami mecz 15. kolejki PlusLigi. Ślepsk Malow Suwałki stanie naprzeciwko JSW Jastrzębskiego Węgla. Która ekipa przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę? Transmisja meczu Ślepsk Malow Suwałki - JSW Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

Grupa siatkarzy w białych i pomarańczowych strojach ciesząca się po zdobyciu punktu.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Ślepsk Malow Suwałki - JSW Jastrzębski Węgiel?

Siatkarze klubu z Suwałk nie mogą zaliczyć pierwszej części obecnego sezonu do udanych. Po 13 spotkaniach mają na swoim koncie zaledwie 11 punktów, zgromadzone głównie dzięki trzem zwycięstwom. Nic zatem dziwnego, że plasują się na dziesiątym miejscu w tabeli na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Wywalczyli cenne punkty! Ważne zwycięstwo siatkarzy z Częstochowy

 

Jastrzębski Węgiel prezentuje się natomiast o wiele lepiej. Podopieczni Andrzeja Kowala wygrali swoje ostatnie pięć spotkań w PlusLidze. Te triumfy pomogły im wskoczyć na siódme miejsce w tabeli. Czy ekipa z Jastrzębia-Zdroju będzie w stanie dobrze wejść w nowy rok i ponownie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę?

 

Transmisja meczu Ślepsk Malow Suwałki - JSW Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JSW JASTRZĘBSKI WĘGIELPLUSLIGASIATKÓWKAŚLEPSK MALOW SUWAŁKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakub Wachnik: Trzeba skupiać się na każdym kolejnym meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 