PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - JSW Jastrzębski Węgiel. Transmisja TV i stream online

Siatkarze klubu z Suwałk nie mogą zaliczyć pierwszej części obecnego sezonu do udanych. Po 13 spotkaniach mają na swoim koncie zaledwie 11 punktów, zgromadzone głównie dzięki trzem zwycięstwom. Nic zatem dziwnego, że plasują się na dziesiątym miejscu w tabeli na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

ZOBACZ TAKŻE: Wywalczyli cenne punkty! Ważne zwycięstwo siatkarzy z Częstochowy

Jastrzębski Węgiel prezentuje się natomiast o wiele lepiej. Podopieczni Andrzeja Kowala wygrali swoje ostatnie pięć spotkań w PlusLidze. Te triumfy pomogły im wskoczyć na siódme miejsce w tabeli. Czy ekipa z Jastrzębia-Zdroju będzie w stanie dobrze wejść w nowy rok i ponownie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę?

Transmisja meczu Ślepsk Malow Suwałki - JSW Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport