Turniej finałowy Pucharu Polski siatkarzy. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Turniej finałowy Pucharu Polski siatkarzy 2026 zostanie rozegrany w dniach 10-11 stycznia w Tauron Arenie Kraków. Na sobotę zaplanowano mecze półfinałowe. W niedzielę zostanie rozegrany wielki finał, który wyłoni zdobywcę pierwszego trofeum w 2026 roku.

Zobacz także: Kto zagra w turnieju finałowym Pucharu Polski siatkarek? Wyniki meczów ćwierćfinałowych

W pierwszej parze półfinałowej Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z Indykpolem AZS Olsztyn. Mistrz Polski i lider tabeli będzie faworytem konfrontacji z rewelacją sezonu i czwartą drużyną po pierwszej rundzie fazy zasadniczej. Czy Wilfredo Leon i koledzy zrobią ważny krok w stronę kolejnego trofeum, czy też ekipa trenera Daniela Plińskiego będzie w stanie sprawić niespodziankę?

Drugi półfinał również zapowiada się niezwykle interesująco. Zagrają w nim drugi oraz szósty zespół po pierwszej części fazy zasadniczej rozgrywek PlusLigi - PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia.

Co ciekawe, Puchar Polski mają w swej gablocie dwie drużyny z finałowej czwórki, ale obie czekają na zwycięstwo w tych rozgrywkach już wiele lat. AZS Olsztyn triumfował siedem razy, ale ostatnio w 1992 roku. Resovia sięgnęła po to trofeum trzy razy, ostatni sukces notując w 1987 roku. Tak się złożyło, że w gronie finalistów tegorocznego Pucharu Polski nie ma żadnego z triumfatorów tych rozgrywek z XXI wieku.

Gdzie oglądać turniej finałowy Pucharu Polski siatkarzy? Transmisje meczów na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w sobotę i niedzielę rozpocznie się o godzinie 14.30.

Plan transmisji Pucharu Polski siatkarzy 2026:

2026-01-10: Bogdanka LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-01-10: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów (sobota, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-01-11: FINAŁ (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKARZY 2026