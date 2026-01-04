Znamy skład reprezentacji Polski na igrzyska! Już wszystko jasne

W listopadzie i grudniu panczeniści rywalizowali w Ameryce Północnej i Europie w czterech zawodach Pucharu Świata, które jednocześnie stanowiły kwalifikacje do igrzysk. Polscy zawodnicy pod wodzą trenerów Rolanda Cieślaka i Artura Wasia wywalczyli łącznie czternaście kwot olimpijskich w konkurencjach indywidualnych. Zadanie niemal w pełni zrealizowali nasi sprinterzy, którzy na 500 i 1000 m uzyskali jedenaście na dwanaście możliwych przepustek na igrzyska. Na obu dystansach we włoskiej Lombardii zobaczymy Damiana Żurka, Marka Kanię i Piotra Michalskiego. Podwójną szansę do zaprezentowania swoich umiejętności w lutym we Włoszech – na 1000 i 1500 m – otrzyma również Natalia Czerwonka. 37-letnia panczenistka, która wznowiła karierę i w tym sezonie, po trzech latach przerwy, wróciła do międzynarodowego ścigania, będzie miała okazję do udziału w swoich piątych igrzyskach olimpijskich!

– Mogę powiedzieć, że jestem dumna z siebie, bo poziom rywalizacji w tym roku był kosmiczny, zakwalifikowanie się na igrzyska było nie lada wyczynem – komentuje Czerwonka, która nie ukrywa, że czuje się dobrze przygotowana do nadchodzących ME, które już za kilka dni odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim (9-11 stycznia). – Po ostatnim PŚ w Hamar wróciłam totalnie zmęczona, zwłaszcza psychicznie, bo przeżywałam kwalifikacje olimpijskie nie tylko swoje, ale i całej grupy. Było to tak obciążające, że przez chwilę miałam dość startów. Później był czas na oddech, ale i ciężki trening. Kilka dni temu już powiedziałam trenerowi, że odpoczęłam i jestem gotowa do rywalizacji, tym bardziej że "noga się kręci". Jako cała reprezentacja postaramy się pokazać w Arenie Lodowej z jak najlepszej strony – dodaje drużynowa wicemistrzyni olimpijska z 2014 roku z Soczi.

Warto dodać, że dla większości naszych reprezentantów na zimowe igrzyska będzie to kolejny olimpijski start. Po raz trzeci na igrzyskach wystartują Michalski, Kaja Ziomek-Nogal (500 m) i Karolina Bosiek (1000 m), a po raz drugi – Żurek, Kania i Andżelika Wójcik (500 m). Nadchodzące zimowe igrzyska olimpijskie będą pierwszymi w karierze dwojga zawodników – Władimira Semirunnija (1500 i 10 000 m) i Martyny Baran (500 m).

– Jako związek jasno określiliśmy kryteria i zawodnicy, którzy wywalczyli kwalifikacje olimpijskie dla kraju, otrzymają też szansę startu na igrzyskach. Do ich początku pozostał ponad miesiąc, przed nami są jeszcze mistrzostwa Europy w Tomaszowie Mazowieckim i ostatni PŚ w niemieckim Inzell. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to igrzyska są najważniejszą imprezą w tym sezonie, ale w Tomaszowie i Inzell zamierzamy dalej walczyć o najwyższe lokaty. Te zawody to jeden z elementów przygotowań do startów w Mediolanie – podkreśla Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Rywalizacja panczenistów na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo rozpocznie się w sobotę, 7 lutego, od biegu kobiet na dystansie 3000 m, a zakończy się dwa tygodnie później na zmaganiach w mass starcie.

