Koniec kariery po TCS! Polak ogłosił to przed konkursem w Innsbrucku

Tadeusz Szostak-Berda licencję zawodowego sędziego uzyskał w 1983 roku. Egzamin międzynarodowy zdał w 2001 roku. Jego pierwszą zagraniczną imprezą była Zimowa Uniwersjada w Tarvisio w 2003 roku.

Polak był również obecny przy wielkich sukcesach Biało-Czerwonych. W 2013 roku uczestniczył w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, w których złoty medal na dużej skoczni wywalczył Kamil Stoch, a drużyna w składzie: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Stoch sięgnęła po brązowe medale - również na dużym obiekcie.

Powodem częściowej "emerytury" polskiego sędziego jest jego wiek. Według regulaminu FIS limit wieku dla sędziów wynosi 65 lat. I tyle właśnie ma Szostak-Berda.

- To, co piękne, kiedyś się kończy. Kończy się zatem moja przygoda z międzynarodowym sędziowaniem. W kraju oczywiście wciąż będę do dyspozycji. Jako sędzia międzynarodowy przepracowałem 25 lat. Ostatni raz będę sędziował w ostatnim konkursie 74. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Wcześniej będę jeszcze sędziował zawody w Innsbrucku - poinformował Szostak-Berda w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport.

Na półmetku liderem Turnieju Czterech Skoczni jest Domen Prevc. Drugie miejsce zajmuje Jan Hoerl, a trzecie Stephan Embacher. Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, plasuje się na dziewiątej pozycji.

KP, Polsat Sport