Jest głos z wewnątrz kadry ws. Wąska. "To nie jest możliwe"

Hubert PawlikZimowe

Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany po kwalifikacjach do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Teraz na to zdarzenie zareagował kierownik drużyny oraz konsultant ds. sprzętu i przepisów FIS Wojciech Jurowicz.

Skoczek narciarski w niebiesko-biało-czerwonym stroju i kasku z żółtymi goglami, z numerem 54 na piersi.
fot. Cyfrasport
Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany w Innsbrucku

Powodem dyskwalifikacji Polaka była obecność fluoru w smarze do nart, co jest zakazane w konkursach skoków narciarskich. "Właśnie tak to wyglądało - został wykryty fluor i później decyzję podejmowało jury. (...) Te wartości były wysokie - to nie było żadne zanieczyszczenie, ewidentnie był fluor" - przyznał, cytowany przez skijumping.pl.

 

ZOBACZ TAKŻE: Koniec kariery po TCS! Polak ogłosił to przed konkursem w Innsbrucku

 

Jurowicz oznajmił, że nie ma możliwości, że ktoś z zewnątrz miał dostęp do sprzętu. "Nie, to nie jest możliwe. Ktoś musiałby wziąć te narty i normalnie je przygotować w kontenerze. To nie jest tak, że da się coś "dosmarować" palcem czy zabrudzić" - tłumaczył.

 

Dodał również, jak wygląda procedura kontroli. "Sprawdzenie odbywa się urządzeniem laserowym, które odbija wiązkę i wychodzi spektrum. Pokazywane są wartości, na których podstawie wyświetla się zielone lub czerwone światło. Jeśli jest czerwone, sprawdza się obok, żeby wykluczyć np. małe zabrudzenie" - wyjaśnił.

 

"Jeżeli pojawiają się trzy czerwone pomiary, mamy już jednoznaczne wykrycie. W tym przypadku cała narta była sprawdzona, a wartości były wysokie. Nie było żadnych wątpliwości" - podsumował, zaznaczając, że takie same zasady są w biegach narciarskich, narciarstwie alpejskim czy snowboardzie. 

 

Finalnie w konkursie w Innsbrucku zobaczymy czterech Polaków: Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Macieja Kota oraz Dawida Kubackiego.

Przejdź na Polsatsport.pl
DYSKWALIFIKACJAINNSBRUCKPAWEŁ WĄSEKPRZEPISYSKOKISKOKI NARCIARSKIETURNIEJ CZTERECH SKOCZNIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksandra Król-Walas: Na igrzyska jadę po medal, po to wracałam po przerwie macierzyńskiej

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 