Kamil Majchrzak - Reilly Opelka. Wynik meczu w ATP Brisbane. Kto wygrał mecz?

Tenis

Kamil Majchrzak - Reilly Opelka to mecz drugiej rundy turnieju ATP w Brisbane. Kto wygrał mecz Majchrzak - Opelka w ATP Brisbane? Jaki był wynik meczu Majchrzak - Opelka?

Młody mężczyzna w ciemnoniebieskiej koszulce polo z białym logo, poprawia kołnierzyk, patrząc w bok.
fot. PAP/EPA
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak rozpoczął granie w 2026 roku. Na początku Polak wybrał się do Brisbane, gdzie występuje w turnieju rangi ATP 250. Ten jest dla niego przystankiem w przygotowaniach do docelowego w tej części sezonu wielkoszlemowego Australian Open.

 

Majchrzak najpierw musiał przedzierać się przez eliminacje. W nich na start odprawił Australijczyka Cruza Hewitta, lecz następnie musiał uznać wyższość Francuza Quentina Halysa.

 

Polak znalazł się jednak w głównej drabince Brisbane International jako "szczęśliwy przegrany", a w pierwszej rundzie okazał się lepszy od Niemca Daniela Altmaiera, triumfując wynikiem 7:6(4), 6:0.

 

O miejsce w ćwierćfinale Majchrzak walczy z mierzącym aż 211 cm Reillym Opelką. Amerykanin w swoim premierowym starciu pokonał 6:3, 7:5 Australijczyka Dane'a Sweeny'ego.

 

W przeszłości Majchrzak i Opelka grali ze sobą raz. W Challengerze w Playford w 2018 górą po zaciętej potyczce był tenisista ze Stanów Zjednoczonych, który zwyciężył po dwóch tie-breakach: 7:6(9), 7:6(8).

Wynik meczu Majchrzak - Opelka poznamy we wtorkową noc. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Majchrzak - Opelka. O rezultacie rywalizacji poinformujemy na naszym portalu.

