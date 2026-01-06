Były reprezentant kraju odebrał sobie życie? Przejmujący wpis członka rodziny

O śmierci Listvana pierwszy poinformował jego były klub, Slavia Praga.

"Honzik, spoczywaj w spokoju. Na zawsze pozostaniesz naszą legendą. Twoje odejście spowodowało u nas ogromny ból" - czytamy w oświadczeniu stołecznego klubu.

Dużo więcej na temat tej tragedii mogliśmy dowiedzieć się z komentarzy członków rodziny futsalisty pod materiałem programu "Televizni noviny". To właśnie tam pojawił się wpis, sugerujący, że 37-latek targnął się na swoje życie.

"Wiem, że już jest za późno, ale dlaczego nigdy nie przyszedłeś do nas i nie powiedziałeś, że masz problemy? Dlaczego nie poprosiłeś o pomoc? To, co zrobiłeś, nie było rozwiązaniem" - czytamy w przejmującym komentarzu jednego z bliskich sportowca.

Listvan przez wiele lat był jednym z czołowych czeskich futsalistów. W pierwszej lidze rozegrał łącznie 12 sezonów, w trakcie których w 247 meczach strzelił 90 goli. W barwach FK Era-Pack Chrudim trzykrotnie był mistrzem kraju. W sportowym CV miał również występy między innymi w Benago Zruc nad Sazavou, Slavii Praga i Nejzbachu Vysoke Myto. W drużynie narodowej zadebiutował w październiku 2010 roku. W kadrze wystąpił w 16 spotkaniach, strzelając jednego gola (w meczu ze Słowacją).

37-latek osierocił dwójkę małych dzieci.