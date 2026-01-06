Polsat Futbol Cast - 07.01. Transmisja TV i stream online

W środowym Polsat Futbol Cast Tomasz Hajto i Bożydar Iwanow pochylą się nad występami Polaków w Serie A. Zaledwie kilka dni temu Atalanta wygrała 1:0 z AS Romą i zarówno Nicola Zalewski jak i Jan Ziółkowski zostali pozytywnie ocenieni za swoje występy. Z kolei w niedzielę Inter Piotra Zielińskiego zwyciężył nad Bologną, a reprezentant Polski wpisał się nawet na listę strzelców.

W najbliższy weekend po krótkie przerwie powróci również Bundesliga, w której ostatnio bardzo dobrze prezentowali się Jakub Kamiński (FC Koeln) oraz Kacper Potulski (Mainz). Z tej okazji zaprezentujemy Państwu plan transmisji meczów lig włoskiej i niemieckiej, które w najbliższym czasie będzie można zobaczyć na naszych antenach.

Kolejnym tematem będzie również hitowy i finalizowany właśnie transfer Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok do FC Porto. Według nieoficjalnych medialnych doniesień, Portugalczycy są w stanie zapłacić za 17-latka nawet 11 mln euro.

Transmisja Polsat Futbol Cast w środę w Polsacie Sport 1 a także online na Polsatsport.pl, Polsat Box Go oraz na kanale YouTube Polsatu Sport. Początek o godzinie 09:00.

