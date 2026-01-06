W pierwszym meczu zdecydowanie lepsi okazali się siatkarze z Częstochowy, którzy na wyjeździe triumfowali 3:1. We wtorek na własnej ziemi z pewnością będą chcieli postawić kropkę nad "i".

I może im się to udać, mimo że Maribor to jeden z najlepszych zespołów słoweńskiej ligi. W ostatniej kolejce przegrał wprawdzie z ACH Volley Lublana, ale i tak plasuje się na drugim miejscu w tabeli.

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - OK i-Vent Maribor na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport