Puchar CEV kobiet: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Branka Branik Maribor. Relacja i wynik na żywo

Trwa kolejna edycja siatkarskiego Pucharu CEV kobiet. W tym sezonie Polskę reprezentują dwie polskie drużyny: MOYA Radomka Radom oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzyni Polski zagra w Turcji. To już oficjalne

W 1/8 finału drużyna z Bielsko-Białej podejmie słoweński OTP Branka Branik Maribor. Polska ekipa w poprzedniej rundzie wyeliminowała chorwackie Dinamo Zagrzeb. Z kolei siatkarki ze Słowenii były lepsze od greckiego PAOK-u.

Dla obu zespołów będzie to pierwsza bezpośrednia rywalizacja w historii ich występów.

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Branka Branik Maribor na Polsatsport.pl. Początek meczu 7 stycznia o godzinie 20:30.

JZ, Polsat Sport