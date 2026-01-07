Puchar CEV kobiet: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Branka Branik Maribor. Relacja i wynik na żywo

Siatkówka

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Branka Branik Maribor to mecz w ramach 1/8 finału Pucharu CEV kobiet. Relacja live i wynik na żywo z meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Branka Branik Maribor na Polsatsport.pl.

Trwa kolejna edycja siatkarskiego Pucharu CEV kobiet. W tym sezonie Polskę reprezentują dwie polskie drużyny: MOYA Radomka Radom oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzyni Polski zagra w Turcji. To już oficjalne

 

W 1/8 finału drużyna z Bielsko-Białej podejmie słoweński OTP Branka Branik Maribor. Polska ekipa w poprzedniej rundzie wyeliminowała chorwackie Dinamo Zagrzeb. Z kolei siatkarki ze Słowenii były lepsze od greckiego PAOK-u.

 

Dla obu zespołów będzie to pierwsza bezpośrednia rywalizacja w historii ich występów.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Branka Branik Maribor na Polsatsport.pl. Początek meczu 7 stycznia o godzinie 20:30.

 

 

JZ, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BKS BOSTIK BIELSKO-BIAŁAEUROPEJSKIE PUCHARYOTP BANKA BRANIK MARIBORPUCHAR CEV SIATKAREKSIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 