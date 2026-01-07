Puchar CEV kobiet: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Branka Branik Maribor. Relacja i wynik na żywo
BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Branka Branik Maribor to mecz w ramach 1/8 finału Pucharu CEV kobiet. Relacja live i wynik na żywo z meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Branka Branik Maribor na Polsatsport.pl.
Trwa kolejna edycja siatkarskiego Pucharu CEV kobiet. W tym sezonie Polskę reprezentują dwie polskie drużyny: MOYA Radomka Radom oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.
W 1/8 finału drużyna z Bielsko-Białej podejmie słoweński OTP Branka Branik Maribor. Polska ekipa w poprzedniej rundzie wyeliminowała chorwackie Dinamo Zagrzeb. Z kolei siatkarki ze Słowenii były lepsze od greckiego PAOK-u.
Dla obu zespołów będzie to pierwsza bezpośrednia rywalizacja w historii ich występów.
Relacja live i wynik na żywo meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Branka Branik Maribor na Polsatsport.pl. Początek meczu 7 stycznia o godzinie 20:30.
