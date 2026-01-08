Porażka siatkarek Radomki w Pucharze CEV. Niekorzystna sytuacja przed rewanżem

W spotkaniu 1/8 finału Pucharu CEV siatkarki Mladost Zagrzeb wygrały z Moya Radomką Radom 3:1. Mecz rewanżowy zostanie rozegrany w Polsce we wtorek 13 stycznia; radomskie siatkarki, by awansować, muszą wygrać to starcie za trzy punkty i pokonać rywalki w złotym secie.

Siatkarki w niebiesko-białych strojach stoją w rzędzie na boisku i klaszczą.
fot. CEV
Siatkarki Moya Radomki Radom rywalizują w Pucharze CEV.

Drużyna z Zagrzebia wygrała to spotkanie, mimo wpadki w drugim secie (18:25). Pozostałe partie gospodynie pewnie rozstrzygały na swoją korzyść (25:14, 25:19 i 25:13). Miały przewagę w ataku i lepiej punktowały blokiem (11-5).

 

Najwięcej punktów dla zwyciężczyń wywalczyły Ana Istuk (19), Leonarda Grabić (18) oraz Pamella Owino (14). W drużynie z Radomia najlepiej punktowała Julie Lengweiler (18).

 

W 1/16 finału Pucharu CEV Radomka pokonała czeski VK UP Ołomuniec (3:0, 3:0). Mistrzynie Chorwacji wyeliminowały macedońską drużynę Janta Volej Kisela Voda (3:0).

 

Mladost Zagrzeb – Moya Radomka Radom 3:1 (25:14, 18:25, 25:19, 25:13)

 

Mladost: Rita Bogati Pantelić, Ana Prkacin, Leonarda Grabić, Mirta Freund, Pamella Owino, Ana Istuk – Dora Brasnić (libero) oraz Franka Golemac, Marija Vrban, Tonka Bosnjak, Leni Ivković, Katarina Drobac. Trener: Riccardo Boieri.
Radomka: Dagmara Dąbrowska, Martyna Piotrowska, Brigitta Petrenko, Julie Lengweiler, Kateryna Zhylinska, Monika Gałkowska – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Weronika Szlagowska, Wiktoria Szumera, Oleksandra Molchanova, Kornelia Garita. Trener: Piotr Filipowicz.

