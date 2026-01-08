Rzeszowskie siatkarki wyszarpały zwycięstwo! Trudna przeprawa w Lidze Mistrzyń

Rzeszowianki bardzo szybko wypracowały sobie solidną zaliczkę (5:10). Nie zwalniały tempa w środkowej części seta - mając wyraźną przewagę w ofensywie, powiększały punktowy dystans (7:15, 11:20). W końcówce gospodynie włączyły się do walki, wygrały cztery akcje z rzędu (16:21), ale DevelopRes spokojnie dowiózł przewagę. Taylor Bannister zakończyła seta skutecznym atakiem (19:25).

Na początku drugiej odsłony do głosu doszły gospodynie. Ich mocną bronią okazała się zagrywka - asami popisały się Marije Ten Brinke (4:1), Helena Kok (8:3) i Annegret Holzig (12:8); do tego doszło kilka błędów rzeszowianek. DevelopRes gonił wynik i wyrównał po ataku Julity Piaseckiej z przechodzącej piłki (19:19). Końcówka jednak dla gospodyń, które wygrały kluczowe akcje i po ataku Kok wygrały 25:22.

Set numer trzy rozpoczął się od trzech akcji wygranych przez przyjezdne (0:3). Gra się wyrównała, ale w środkowej części seta znów rzeszowianki uzyskały przewagę po serii zdobytych punktów (8:11). Później historia się powtórzyła - gospodynie odrobiły straty (15:15), a DevelopRes odbudował przewagę. W końcówce rzeszowianki dołożyły trzy punkty blokiem, a jeden z nich ustalił wynik na 20:25.

Od falstartu rozpoczęły siatkarki Developresu kolejną partię. Siatkarki ze Schwerina błyskawicznie odskoczyły (8:1), ale przyjezdne odpowiedziały punktową serią od stanu 10:4 do 10:10. Po ataku Julity Piaseckiej było 12:14, ale gra obu ekip mocno falowała. Gospodynie odwróciły wynik (15:14), a po kolejnej punktowej serii prowadziły 19:15. Utrzymały korzystny wynik w końcówce, choć drużyna z Rzeszowa obroniła dwie piłki setowe (25:22).

Tie-breaka udanie otworzył DevelopRes (2:4), gospodynie wyrównały, ale przy zmianie stron to ekipa z Rzeszowa była o dwa oczka bliżej do zwycięstwa (6:8). Drużyna ze Schwerina odwróciła wynik (11:9). W końcówce rzeszowskie Rysice wyszarpały zwycięstwo. Wygrały cztery ostatnie akcje, a spotkanie zamknęła dwoma asami serwisowymi najlepsza siatkarka tego starcia - Julita Piasecka (12:15).

Skrót meczu SSC Palmberg - DevelopRes:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Helena Kok (17), Anna Artyshuk (16), Marije Ten Brinke (13), Marije Ten Brinke (10) - Palmberg; Julita Piasecka (28), Taylor Bannister (24) - DevelopRes. MVP: Julita Piasecka (23/50 = 46% skuteczności w ataku + 2 asy + 3 bloki).

SSC Palmberg Schwerin – DevelopRes Rzeszów (19:25, 25:22, 20:25, 25:22,

Palmberg: Vedrana Jaksetic, Leana Grozer, Marije Ten Brinke, Anna Artyshuk, Helena Kok, Britte Stuut – Florien Reesink (libero) oraz Mia Kirchhoff, Annegret Holzig, Hannah Kohn, Iris Vos, Finnja Frommann. Trener: Felix Koslowski.

DevelopRes: Laura Heyrman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Dominika Pierzchała, Taylor Bannister, Marrit Jasper – Magda Kubas (libero) oraz Karina Chmielewska, Oliwia Sieradzka, Svitlana Dorsman, Aleksandra Szczygłowska. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE