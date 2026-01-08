Niebywały wyczyn Djokovicia. Jest w tym gronie od tysiąca tygodni
Obecny czas jest wyjątkowy dla Novaka Djokovicia. Serb spędza właśnie tysięczny tydzień z rzędu w czołowej "40" rankingu ATP.
Novak Djoković
Był 2006 rok, kiedy Novak Djoković pierwszy raz w karierze awansował do najlepszej "40" rankingu ATP. Stało się tak po jego premierowym ćwierćfinale wielkoszlemowym, który osiągnął na Roland Garros.
Co niezwykłe, minęło ponad 19 lat, a Djoković ani na chwilę nie wypadł z czołowej "40". Tenis zmieniał się na wielu płaszczyznach, mimo to Serb pozostawał na szczycie.
Obecny czas jest wyjątkowy dla Djokovicia. Właśnie teraz mija... tysięczny tydzień, który serbski zawodnik spędza w gronie 40 najlepszych tenisistów świata.Przejdź na Polsatsport.pl
