Niebywały wyczyn Djokovicia. Jest w tym gronie od tysiąca tygodni

Był 2006 rok, kiedy Novak Djoković pierwszy raz w karierze awansował do najlepszej "40" rankingu ATP. Stało się tak po jego premierowym ćwierćfinale wielkoszlemowym, który osiągnął na Roland Garros.

ZOBACZ TAKŻE: Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwach Świątek

Co niezwykłe, minęło ponad 19 lat, a Djoković ani na chwilę nie wypadł z czołowej "40". Tenis zmieniał się na wielu płaszczyznach, mimo to Serb pozostawał na szczycie.

Obecny czas jest wyjątkowy dla Djokovicia. Właśnie teraz mija... tysięczny tydzień, który serbski zawodnik spędza w gronie 40 najlepszych tenisistów świata.