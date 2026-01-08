Niebywały wyczyn Djokovicia. Jest w tym gronie od tysiąca tygodni

Julian CieślakTenis

Obecny czas jest wyjątkowy dla Novaka Djokovicia. Serb spędza właśnie tysięczny tydzień z rzędu w czołowej "40" rankingu ATP.

Novak Djoković na korcie tenisowym, świętujący z zaciśniętą pięścią.
fot. PAP/EPA
Novak Djoković

Był 2006 rok, kiedy Novak Djoković pierwszy raz w karierze awansował do najlepszej "40" rankingu ATP. Stało się tak po jego premierowym ćwierćfinale wielkoszlemowym, który osiągnął na Roland Garros.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwach Świątek

 

Co niezwykłe, minęło ponad 19 lat, a Djoković ani na chwilę nie wypadł z czołowej "40". Tenis zmieniał się na wielu płaszczyznach, mimo to Serb pozostawał na szczycie.

 

Obecny czas jest wyjątkowy dla Djokovicia. Właśnie teraz mija... tysięczny tydzień, który serbski zawodnik spędza w gronie 40 najlepszych tenisistów świata.

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP TOURINNENOVAK DJOKOVIĆTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan Zieliński: Iga i Hubert byli dla nas inspiracją
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 