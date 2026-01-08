Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwach Świątek

Świątek ma za sobą dwa mecze w fazie grupowej United Cup. Najpierw polski zespół rywalizował z Niemcami, a w ramach tego starcia wiceliderka rankingu WTA zmierzyła się z Evą Lys. Reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów nieoczekiwanie wysoko zawiesiła poprzeczkę, ale ostatecznie nasza singlistka wygrała w trzech setach.

Parę dni później Świątek zagrała z Suzan Lamens w ramach konfrontacji Polski z Holandią. Tutaj urodzona w Raszynie tenisistka nie miała zbyt dużych problemów i triumfowała oddając rywalce w sumie pięć gemów.

Dzięki skutecznej postawie Świątek, ale i powracającego po długiej przerwie Huberta Hurkacza, a także naszej pary w mikście, czyli Katarzyny Kawy i Jana Zielińskiego, Polacy awansowali do ćwierćfinału. W nim zmierzą się z Australią. Świątek zagra z Mayą Joint i będzie zdecydowaną faworytką.

Przypomnijmy, że zwycięstwa w pojedynczych spotkaniach United Cup są wliczane do rankingów i traktowane jak zwycięstwa w meczach WTA/ATP 500. To sprawia, że Świątek po dwóch wygranych wzbogaciła swój dorobek z 8178 do 8220 punktów, ale nadal jej strata do prowadzącej Sabalenki jest ogromna.

Białorusinka rywalizuje w turnieju w Brisbane, gdzie zdążyła pokonać Soranę Cristeę i awansować do ćwierćfinału. Obecnie posiada 10565 punktów, więc wyprzedza naszą singlistkę o ponad 2300 "oczek"!

Wiadomo, że Świątek szybko nie dogoni Sabalenki, ale kluczowa w znaczącym zbliżeniu się do niej będzie postawa obu tenisistek w wielkoszlemowym Australian Open. W nim Polka będzie bronić 780 punktów za ubiegłoroczny półfinał, natomiast Białorusinka aż 1300 punktów za finał.

Trzecie miejsce w rankingu WTA zajmuje Coco Gauff, która również bierze udział w United Cup. Amerykanka z dorobkiem 6413 "oczek" ma stratę ponad czterech tysięcy punktów do Sabalenki i niespełna dwa tysiące mniej punktów od Świątek.

Czołówka rankingu WTA (stan na 8 stycznia):

1. Aryna Sabalenka 10565 pkt.

2. Iga Świątek 8220

3. Coco Gauff 6413

4. Amanda Anisimova 6341

5. Elena Rybakina 5850

6. Jessica Pegula 5366

7. Jasimine Paolini 4267

8. Mirra Andrejewa 4233

9. Madison Keys 3943

10. Jekaterina Alexandrova 3375