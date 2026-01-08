Siatkarki Radomki wreszcie mają powody do zadowolenia. W ostatnim tegorocznym spotkaniu Tauron Ligi pokonały Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1 i tym samym zakończyły serię czterech porażek z rzędu. Dobrze wiodło im się jednak na arenie międzynarodowej. W dwumeczu 1/16 finału Pucharu CEV radomianki nie dały szans ekipie VK UP Ołomuniec. Podopieczne trenera Piotra Filipowicza wygrały oba spotkania bez straty seta i pewnie awansowały do kolejnej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarze Asseco Resovii zadowoleni. To było kluczowe

Tam poprzeczka pójdzie w górę, gdyż ich rywalem będzie Mladost Zagrzeb. Mistrzynie Chorwacji imponują formą - w 15 meczach doznały zaledwie jednej porażki i zajmują pierwsze miejsce w tabeli rodzimych rozgrywek.

Będzie to pierwsza konfrontacja tych zespołów w historii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Mladost Zagrzeb - MOYA Radomka Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ŁO, Polsat Sport