Szok! Czołowi skoczkowie nie wystąpią w Zakopanem

Jak ogłosił trener austriackiej kadry, Andreas Widhoelzl, do Polski zabierze sześciu skoczków, a jedno miejsce w składzie nie zostanie wykorzystane. Na czele ekipy znaleźli się drugi i trzeci zawodnik zakończonego we wtorek Turnieju Czterech Skoczni, czyli Jan Hoerl i Stephan Embacher, a poza nimi na Wielkiej Krokwi zaprezentują się Manuel Fettner, Maximilian Ortner, Jonas Schuster i Markus Mueller.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobili polscy skoczkowie? Kacper Tomasiak daleko przed kolegami z kadry

Tschofenig 19 stycznia 2025 roku wygrał ostatni jak dotychczas rozegrany w Zakopanem konkurs Pucharu Świata, ale też ostatni w tym sezonie, gdyż we wtorek był najlepszy w Bischofshofen w finale TCS. Z kolei Kraft w stolicy polskich Tatr zwyciężył trzykrotnie i lepsi pod tym względem od niego są tylko jego rodak Gregor Schlierenzauer oraz Kamil Stoch - po pięć triumfów indywidualnych, a także Adam Małysz - cztery.

W programie zakopiańskich zawodów są sobotni konkurs duetów, który będzie próbą generalną przed taką rywalizacją w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, oraz zmagania indywidualne w niedzielę.