Szok! Czołowi skoczkowie nie wystąpią w Zakopanem

Reprezentacja Austrii w weekendowych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem wystąpi bez Daniela Tschofeniga i Stefana Krafta, którzy po Turnieju Czterech Skoczni pozostaną w kraju, by szlifować formę przed mistrzostwami świata w lotach i igrzyskami olimpijskimi we Włoszech.

Skoczek narciarski w locie na nartach.
fot. PAP
Stefan Kraft

Jak ogłosił trener austriackiej kadry, Andreas Widhoelzl, do Polski zabierze sześciu skoczków, a jedno miejsce w składzie nie zostanie wykorzystane. Na czele ekipy znaleźli się drugi i trzeci zawodnik zakończonego we wtorek Turnieju Czterech Skoczni, czyli Jan Hoerl i Stephan Embacher, a poza nimi na Wielkiej Krokwi zaprezentują się Manuel Fettner, Maximilian Ortner, Jonas Schuster i Markus Mueller.

 

Tschofenig 19 stycznia 2025 roku wygrał ostatni jak dotychczas rozegrany w Zakopanem konkurs Pucharu Świata, ale też ostatni w tym sezonie, gdyż we wtorek był najlepszy w Bischofshofen w finale TCS. Z kolei Kraft w stolicy polskich Tatr zwyciężył trzykrotnie i lepsi pod tym względem od niego są tylko jego rodak Gregor Schlierenzauer oraz Kamil Stoch - po pięć triumfów indywidualnych, a także Adam Małysz - cztery.

 

W programie zakopiańskich zawodów są sobotni konkurs duetów, który będzie próbą generalną przed taką rywalizacją w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, oraz zmagania indywidualne w niedzielę.

