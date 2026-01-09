Tybura wraca do klatki UFC! Znamy nazwisko rywala

Marcin Tybura to zdecydowanie najlepszy polski zawodnik wagi ciężkiej. Od wielu lat jest w gronie czołowych w największej organizacji na świecie UFC. Nigdy nie był jednak w stanie przebić się do walki o pas. Dwukrotnie wydawało się, że jest blisko, jednak poległ - najpierw z Alexandrem Volkovem, a potem z Tomem Aspinallem.

Ostatnie lata były dla 40-latka nierówne. Po porażce ze Sergeyem Spivakiem wygrał z Jhonatą Dinizem i Mickiem Parkinem, ale we wrześniu boleśnie został znokautowany przez Ante Deliję.

Dziennikarz Alex Behunin poinformował w piątek, że Tybura powróci do klatki już 28 marca na gali w Seattle. Jego rywalem będzie Valter Walker, czyli 14. zawodnik rankingu wagi ciężkiej.

Brazylijczyk jest na fali czterech wygranych walk z rzędu, z czego wszystkie skończył w pierwszej rundzie przez dźwignię na nogę. Jedynym zawodnikiem, który pokonał go w UFC, był... Łukasz Brzeski. Ten niedawno został zwolniony z bilansem jednego zwycięstwa i aż sześciu przegranych.