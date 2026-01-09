Biało-Czerwoni świetnie zaprezentowali się w fazie grupowej tegorocznej edycji United Cup. Najpierw rozprawili się z Niemcami, a następnie bez większych problemów pokonali Holendrów. Dzięki temu Polacy zajęli pierwsze miejsce w grupie i awansowali do ćwierćfinału.

W nim zmierzyli się z gospodarzami - Australijczykami. Poprzeczka poszła w górę, a awans Biało-Czerwoni zapewnili sobie dopiero po meczu miksta. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński okazali się lepsi od Storm Hunter i John-Patricka Smitha.

Swoje dwa z trzech meczów wygrał Hurkacz. Wrocławianin najpierw pokonał Alexandra Zvereva, a później Tallona Griekspoora. Uległ jedynie Alexowi de Minaurowi.

Fritz z kolei ma za sobą już dwie porażki: z Sebastianem Baezem oraz Stefanosem Tsitsipasem. Wygrał jedynie z Jaumem Munarem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Taylor Fritz na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport