Liga Mistrzyń siatkarek. Transmisje TV i stream online - 4. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Rywalizujące w grupie B siatkarki PGE Budowlanych Łódź w pierwszej rundzie fazy grupowej poniosły trzy porażki. Jedna z nich to dość niespodziewane 2:3 z Benfiką Lizbona na wyjeździe. Czy łodzianki zdołają zrewanżować się rywalkom u siebie i odniosą pierwsze zwycięstwo w tej edycji?

Podobny bilans ma druga łódzka drużyna - ŁKS Commercecon, która rywalizuje w grupie D. "Wiewióry" nie ugrały jeszcze nawet punktu. W czwartej kolejce podejmą turecki Zeren SK, z którym wcześniej przegrały na wyjeździe 0:3.

Najlepiej z polskich klubów wygląda sytuacja DevelopResu Rzeszów w grupie E. Po zwycięstwie nad niemieckim SSC Palmberg Schwerin 3:2 w wyjazdowym starciu rzeszowianki awansowały na pierwsze miejsce w tabeli. Teraz będą chciały zrewanżować się francuskiej ekipie Levallois Paris Saint-Cloud za porażkę 2:3 w drugiej kolejce.

Przypomnijmy, że awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze ekipy w tabeli każdej pięciu z grup. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.

Gdzie oglądać czwartą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisje meczów 4. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

2026-01-13: Fenerbahce Medicana Stambuł – Igor Gorgonzola Novara (wtorek, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2026-01-13: PGE Budowlani Łódź – SL Benfica Lizbona (wtorek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 2, Polsat Sport Extra 2)