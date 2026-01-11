Linda Klimovicova - Stefani Webb. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?
Linda Klimovicova - Stefani Webb, czyli spotkanie polskiej tenisistki w eliminacjach Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Klimovicova - Webb? Jaki był wynik meczu Klimovicova - Webb?
Za nami turniej United Cup 2026. Reprezentacja Polski okazała się najlepsza w tych zawodach, ogrywając w finale Szwajcarię.
W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.
United Cup był sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia.
W nocy z niedzieli na poniedziałek swoje zmagania eliminacyjne zainauguruje Linda Klimovicova.
Klimovicova - Webb. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Klimovicova - Webb poznamy w nocy z niedzieli 11 stycznia na poniedziałek 12 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Klimovicova - Webb w Australian Open, poinformujemy po zakończeniu meczu.