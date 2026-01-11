Puchar Świata w Zakopanem: Konkurs indywidualny. Relacja live i wyniki na żywo

Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Paweł Wąsek i Kamil Stoch - oto grono polskich zawodników, którzy wywalczyli sobie awans do niedzielnego konkursu. Najlepiej w kwalifikacjach spisał się Tomasiak, który uplasował się na 16. miejscu. Kot był 23., Kubacki - 27., Stoch - 33., a Wąsek - 46.

Piątkowy występ Kacpra Tomasiaka oraz Dawida Kubackiego w konkursie duetów rozbudził apetyty kibiców. Finalnie uplasowali się na trzeciej lokacie, tuż za Austriakami oraz Słoweńcami. Zdecydowanie lepiej zaprezentował się Tomasiak, który skoczył - 132,5 m, 133 m i 136,5 m. Z kolei Kubacki można powiedzieć, że osiągnął jedynie - 127,5m, 121,5 m i 123 m.

Relacja live i wyniki na żywo PŚ w Zakopanem na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.