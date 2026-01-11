Ważne zwycięstwo Dzików. Zagrają o Puchar Polski!

Goście lepiej weszli w ten mecz - po akcjach Jakuba Szumerta i Conleya Garrisona mieli dziewięć punktów przewagi. Dontay Caruthers i Tahlik Chavez odrabiali straty, a do remisu doprowadził Ody Oguama. Później do ataku włączył się także Grzegorz Kamiński. Ostatecznie dzięki zagraniu Caruthersa po 10 minutach było 24:21.

W drugiej kwarcie po akcji Łukasza Frąckiewicza różnica na korzyść gospodarzy wzrosła do pięciu punktów. Andrzej Mazurczak oraz Phil Fayne starali się jeszcze na to reagować, ale w tym momencie to nie wystarczało. Dzięki późniejszym trójkom Chaveza oraz Aleksandrowicza przewaga Dzików wynosiła nawet 11 punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 53:44.

Po przerwie dzięki trafieniu Chavaughna Lewisa zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego zbliżył się na pięć punktów. Phil Fayne i Filip Matczak jeszcze bardziej starali się zmniejszać straty, ale to ciągle było za mało. Kolejne trójki Tahlika Chaveza oznaczały 10 punktów różnicy na korzyść ekipy z Warszawy. Po 30 minutach dzięki akcji Rivaldo Soaresa było 75:65.

Czwarta kwarta już niewiele zmieniała, bo drużyna trenera Marco Legovicha kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Następne rzuty Grzegorza Kamińskiego oznaczały nawet 14 punktów przewagi. Zielonogórzanie nie do końca potrafili już wrócić do gry. Ostatecznie Dziki wygrały 98:86.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Tahlik Chavez z 19 punktami i 5 asystami. Chavaughn Lewis zdobył dla gości 26 punktów i 4 asysty.

ORLEN Basket Liga - 15. kolejka

Dziki Warszawa - Zastal Zielona Góra 98:86 (24:21, 29:23, 22:21, 23:21)

Dziki: Tahlik Chavez 19, Grzegorz Kamiński 16, Rivaldo Soares 13, Bennett Vander Plas 12, Dontay Caruthers 11, Ody Oguama 11, Landrius Horton 9, Łukasz Frąckiewicz 4, Michał Aleksandrowicz 3, Krzysztof Kempa 0;

Zastal: Chavaughn Lewis 26, Patrick Cartier 16, Conley Garrison 12, Phil Fayne 9, Andrzej Mazurczak 5, Jakub Szumert 5, Marcin Woroniecki 5, Jayvon Maughmer 4, Filip Matczak 4, Krzysztof Sulima 0.

