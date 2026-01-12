Australian Open: Katarzyna Kawa - Daria Snigur. Relacja live i wynik na żywo

Aby znaleźć się w drabince głównej turniej należy wygrać trzy spotkania kwalifikacyjne. Kawa w pierwszej rundzie rywalizuje z Snigur i przystępuje do tego pojedynku po znakomitej postawie w United Cup. Polka, która występowała w mikście z Janem Zielińskim, razem z naszą reprezentacją wywalczyła historyczne pierwsze miejsce.

Kawa w rankingu WTA zajmuje 135. miejsce - o jedno wyżej niż Snigur. Dla Ukrainki to drugi indywidualny turniej w tym roku kalendarzowym. Na początku stycznia brała udział w zmaganiach w Canberrze, gdzie dotarła do półfinału.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Daria Snigur na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport